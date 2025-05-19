Apple ve Alibaba Arasındaki Anlaşma Yılan Hikayesine Döndü

Apple'ın yapay zeka konusundaki hevesi, bu kez Çin ile olası bir ortaklık planı yüzünden başına iş açacak. Şirketin Alibaba ile yapay zeka alanında iş birliği yapacağına dair söylentiler yayılmaya başlayınca; söz konusu Çin olduğunda ortaya çıkan endişeler yeniden baş gösterdi. ABD'li yetkililer tetikte, Washington ise veri paylaşımı olup olmayacağını sorguluyor. Şayet Apple'ın cevabı "evet" olursa işin rengi tamamen değişecek.

ABD Endişeli: Çin'e Veri Aktarımı Olacak Mı?

Geçtiğimiz aylarda OpenAI ile iş birliği yapan Apple, o dönemler dikkatleri üzerine toplamıştı ama kulislerde dolaşan son bilgiler, şirketin Apple Intelligence hizmetini başka modellere de eklemek niyetinde olduğunu kanıtladı. Bu noktada adı geçen isim Çin'den Alibaba olunca ABD yetkilileri olaya şüpheyle bakmaya başladı. New York Times'ın haberine göre Beyaz Saray ve Çin Komitesi yetkilileri, Apple yöneticilerine bu iş birliğiyle ilgili epey detaylı sorular sormuş.

Burada asıl endişe veri güvenliğinden kaynaklanıyor. Üstelik Apple'ın Çinli yetkililerle hangi şartlar altında anlaşma yaptığı, veri paylaşımı olup olmayacağı gibi konulara net cevap verememesi de işin tuzu biberi. Apple cephesi bu konuda sessiz kalmayı tercih etti ve Alibaba ile yürütülen bu sürecin ciddi bir güvenlik sorununa dönüşme ihtimalini körüklemiş oldu.

Çin'e Satılan iPhone'larda DeepSeek Detayı

İlginç bir detay ise Apple'ın Çin'de sattığı iPhone'larda Apple Intelligence için yerel bir yapay zeka modeli olan DeepSeek'i kullanmayı düşündüğüne dair daha önce çıkan söylentiler. Durum böyleyken Çin'deki kullanıcı verilerini yabancı yapay zekalara aktarmak gibi bir niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyor ama ABD'li yetkililer yine de rahatsız, zira Apple'ın her ihtimali açık bırakmasını hoş karşılamadılar.

Apple şimdilik yalnızca OpenAI ile resmi olarak çalışıyor. İleride yapay zeka model yelpazesini genişletmek isterlerse şirketin önüne ciddi siyasi bariyerler çekileceği ABD'li yetkililerin verdiği tepkiden anlaşılıyor. Anlayacağınız Apple sadece rakipleriyle değil hükümetle de yarışmak zorunda kalacak.