Kodlama Yaparken Zorlanıyor Musunuz? Bırakın ChatGPT'nin Codex'i Yapsın

OpenAI, yazılım geliştiricilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak Codex adındaki yeni mühendislik ajanını kullanıma sundu. Bulut tabanlı çalışan bu yapay zeka aracı, aynı anda birden fazla yazılım görevini yerine getirebilme yeteneğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Kod yazmaktan hata düzeltmeye, PR önermekten test çalıştırmaya kadar geniş bir yelpazede iş yapabiliyor. Üstelik tüm bunları kendi izole ortamında, doğrudan sizin kod deponuzla çalışarak yapıyor.

Belgelerle Çalışan Kod Yazma Aracı: Codex

Codex, OpenAI'nin yazılım mühendisliği için özel olarak optimize ettiği "codex-1" modeliyle güçlendirilmiş. Gerçek dünya kodlama görevleriyle eğitilmesi hasebiyle insan benzeri kod stiline sadık bir şekilde çalışıyor ve verdiğiniz detaylı talimatları anlıyor. Yani anlayacağınız karşımızda sadece yazan değil aynı zamanda çözen de bir yapay zeka var.

Codex'e bir görev verdiniz ve işini bitirdi diyelim. Görevin sonunda Codex yaptığı işlemleri belgelerle sunuyor. Terminal kayıtları, test çıktıları, yapılan değişiklikler gibi her türlü detay bu belgelerde yer alıyor. Dilerseniz bunları GitHub PR olarak gönderebilir ya da doğrudan yerel ortamınıza entegre edebilirsiniz.

Zaman Alan İşleri Codex'e Yaptırabilirsiniz

Codex'in amacı, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirmekten çok geliştiricinin üretkenliğini artırmak. Zorlayıcı işleri devralarak yaratıcı ve stratejik işlere daha çok zaman ayırmanızı sağlıyor. Ne yazılmalı? Ne test edilmeli? Hangi dosyada ne bozuldu? Codex'e derdinizi anlatıyorsunuz, gerisini o hallediyor.

Bitmedi! Kod deponuza ekleyebileceğiniz AGENTS.md adındaki açıklama dosyalarıyla Codex'i daha da yönlendirebiliyorsunuz. Nasıl test yapılır, proje standartları nedir, hangi komutlar çalıştırılmalı... hepsi burada belirtilmiş durumda. Tabii böyle belgeler olmadan da sistem yüksek performansla çalışıyor ama doğru yapılandırmayla daha isabetli sonuçlar vermesini sağlıyorsunuz.

ChatGPT Codex Fiyatı

Codex şu an ChatGPT Pro, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunuldu. Plus ve Edu kullanıcıları da çok yakında erişim sağlayabilecek. Teams planı 25 dolardan satışta. Enterprise planı için şirketle görüşüp fiyat almanız gerekiyor. Kalan fiyatlar ise şöyle: