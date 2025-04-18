OpenAI Fiyatları Pahalı Bulan Kullanıcılar İçin Flex'i Duyurdu

OpenAI, yapay zeka yarışında ipleri sıkı tutmaya devam ediyor. Bu kez odağında hız değil, uygun maliyet var; böylece yapay zeka aboneliklerine her ay bir servet yatırmak istemeyenler için de bir seçenek olabilecekler.

Şirket, "Flex processing" adını verdiği yeni API seçeneğini tanıttı. Bu sistemde işlem hızı biraz düşüyor, zaman zaman kaynaklara erişim kısıtlanabiliyor ama fiyatlar tam yarı yarıya iniyor. Flex şu an beta aşamasında ve o3 ve o4-mini adlı yeni modellerde kullanılabiliyor.

OpeanAI açıklamasında sistemin üretim dışı işler, zamanlama ve veri zenginleştirme işlemlerini öncelik haline getirmeyen kullanıcılar için tasarlandığı belirtildi.

Giriş Token Ücreti 5 Dolara Düştü

Flex sistemiyle birlikte API fiyatlandırması ciddi oranda düşürüldü. Örneğin:

o3 modeli için:

Giriş token ücreti: $10 — $5

Çıkış token ücreti: $40 — $20

o4-mini modeli için:

Giriş token ücreti: $1.10 — $0.55

Çıkış token ücreti: $4.40 — $2.20

o3 Modeli İçin Doğrulama Zorunluluğu

OpenAI, özellikle o3 modelini kullanmak isteyen geliştiriciler için kimlik doğrulama sistemini devreye soktu. Yetkililer sistemin kötü niyetli kimselerin eline düşmesini istemiyor belli ki. 1. seviye ve üzeri tüm kullanıcılar bu yeni doğrulamayı tamamlamak zorunda.

Bazı gelişmiş özellikler de bu değişiklikten sonra yalnızca doğrulanmış hesaplara açıldı. Örneğin o3'ün gerekçelendirme özetleri ve akışlı API desteği sadece bu kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak.