iPhone Uygulama Sayısında Rekor Artış! App Store'da Devasa Patlama

Son yıllarda yapay zekânın gelişmesiyle birlikte pek çok iş kolunda adeta bir dönüşüm yaşandı. Bu alanlardan biri de yazılımcılık. Eskiden yazılımcılar için algoritma ve sistem geliştirme deneyiminin yanı sıra kod yazma bilgisi de oldukça önemliydi ancak artık bunu yapay zekâ yapıyor. Tabii bu yazılımcılık mesleğinin bittiği anlamına gelmiyor ancak artık yazılım dünyasıyla çok fazla ilgisi olmayan kişilerin bile kod yazabilmesini mümkün kılıyor. Biz buna "vibe coding" yani sonuç odaklı yazılım geliştirme diyoruz.

Yapay zekâ sayesinde herkesin kod yazabilmesiyle birlikte son birkaç yıldır vibe coding yapan kişi sayısı da önemli ölçüde arttı. Bu durum uygulama mağazalarındaki uygulama ve oyun sayısının yükselmesine de sebep oldu. Nitekim kısa süre önce Apple tarafından paylaşılan yeni veriler de bunu açıkça ortaya koydu.

2026'nın İlk Çeyreğinde App Store'a Kaç Uygulama Gönderildi?

Mobil uygulamalarla ilgili veriler paylaşmasıyla bilinen Sensor Tower’ın aktardığı bilgilere göre geliştiriciler tarafından App Store'da yayınlanabilmesi için onaya gönderilen uygulama sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Apple’ın mobil uygulama mağazasına 2025 yılında gönderilen uygulama sayısı, 2024’e kıyasla yüzde 30 artarak 600 bine ulaşmıştı. 2026’nın ilk çeyreğinde ise bu sayı 235 bin 800 olarak açıklandı. Bu da 2025’in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 84’lük devasa bir artış anlamına geliyor.

App Store'a Gönderilen Uygulama Sayısı Neden Arttı?

App Store’a gönderilen uygulama sayısının artmasının en önemli sebebi tahmin edebileceğiniz üzere vibe coding yaklaşımının giderek daha popüler hâle gelmesi. Eskiden yalnızca yazılımcılar uygulama geliştirebilirken artık yapay zekâ asistanlarını kullanmayı bilen kişiler de bunu yapabiliyor. Bu arada az önce paylaştığımız veriler App Store için olsa da Play Store'da durumlar farklı değil.

Vibe Coding Nedir?

Vibe coding, yazılım geliştirirken her bir kod satırını tek tek yazmak yerine yapay zekâ araçlarına yazdırarak sonuca odaklanan yaklaşıma denir. Yani kullanıcı ne geliştirmek istediğini yapay zekâ asistanına anlatır ve kodu onun yazmasını sağlar. Bu durumda kullanıcıya sadece test etme görevi düşer. Bu sayede yazılım bilgisi sınırlı olan kişiler bile basit uygulamalar geliştirebilir.

Tabii bu durum yazılımcıların gereksiz olduğu anlamına gelmez. Zira yapay zekânın yazdığı kodun proje yapısına göre düzenlenmesi, hataların çözülmesi ve sistem mimarisinin oluşturulması gibi süreçlerde teknik bilgiye ihtiyaç duyulur. Yazılım projelerinde mimari eksikliklerin olması uzun vadede ciddi problemlere yol açabilir. Bu da vakit kaybına yol açar.

Vibe Coding ile Geliştirilen Uygulamalar Güvenli mi?

Vibe coding ile geliştirilen uygulamaların güvenliği son dönemlerde teknoloji dünyasında en çok tartışılan konulardan biri. Bu sorunun cevabı ise büyük ölçüde uygulamanın kapsamına bağlı. Örneğin basit bir yapılacaklar listesi uygulaması geliştirildiyse ve oturum açma sistemi yoksa pek güvenlikten bahsetmeye gerek kalmaz.

Ancak kullanıcı hesapları, veri saklama ve oturum yönetimi gibi sistemler devreye girdiğinde güvenlik konusu çok daha önemli olur. Zira yapay zekânın yazdığı kodlarda zaman zaman güvenlik açıkları veya hatalı geliştirmeler bulunabilir. Bu nedenle özellikle kullanıcı verisi barındıran uygulamalarda kodun mutlaka deneyimli geliştiriciler tarafından incelenmesi ve gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması gerekir.

Sonuç olarak vibe coding ile geliştirilen gelişmiş uygulamalar için kesin olarak güvenli demek doğru olmayacaktır.

Vibe Coding ile Geliştirilen Uygulamalar Ne Kadar Kaliteli?

Herhangi bir iş ne kadar kolay hâle gelirse kalitesi de bir o kadar düşer. Bu kural mobil uygulamalar için de geçerli. Nitekim son dönemlerde hem kullanıcılar hem de geliştiriciler uygulama mağazalarında kullanışsız uygulamaların arttığından şikâyet ediyor.

Bu da kullanıcıların aradıkları kaliteli uygulamayı bulmasını zorlaştırıyor. Eskiden uygulama mağazasında bir fotoğraf düzenleme uygulaması araması yapıldığında yüzlerce sonuç çıkmazdı ancak şu anda durum tam olarak böyle. Bunun sebebi yapay zekâ destekli uygulamaların sayısının hızla artması.

Editörün Yorumu

Vibe coding ile geliştirilen uygulamaların giderek popülerleşmesiyle birlikte uygulama mağazalarındaki uygulama sayısının arttığını ancak bunların büyük bir kısmının kalitesiz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aradığım bir uygulamayı bulmak eskiye kıyasla çok daha zor. Bu durum bir kullanıcı olarak beni zorlasa da bir yazılım geliştiricisi olarak da oldukça zorlayıcı çünkü rekabet ciddi şekilde artmış durumda. İlerleyen yıllarda neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz.