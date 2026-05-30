Popüler Futbol Oyunu Aşırı Ucuzladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Xbox kısa bir süre önce popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 26 için yeni bir indirim başlattı. Oyuncular belirlenen son tarihe kadar yapımı indirimli fiyatlardan satın alabilecekler. Peki EA SPORTS FC 26'nın indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zaman kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

EA SPORTS FC 26 Xbox Store'de Ne Kadar İndirime Girdi?

EA SPORTS FC 26 kısa bir süre önce Xbox Store'da yüzde 70 oranında indirime girdi. 10 Haziran'a kadar devam edecek bu kampanya kapsamında futbol oyununun fiyat etiketi 2.899 TL'den 869 TL'ye düştü. Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira yapımın Ultimate ve İkonlar sürümlerinde de indirim söz konusu.

EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm (Xbox One ve Xbox Series S/X) - 2.899 TL yerine 869 TL

EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm (Xbox One ve Xbox Series S/X) - 3.999 TL yerine 1.599 TL

EA SPORTS FC 26 İkonlar Sürümü (Xbox One ve Xbox Series S/X) - 4.999 TL yerine 1.249 TL

EA SPORTS FC 26 Fragmanı Nasıl İzlenir?

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

EA SPORTS FC 26, 2025 yılında piyasaya sürülen bir futbol simülasyonu diyebiliriz. Yapımda UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere çok sayıda lisanslı lig bulunuyor. Ek olarak 19.000’den fazla gerçek oyuncu ve 700’ün üzerinde gerçek takım da karşımıza çıkıyor. Serinin önceki yapımlarındaki gibi teknik direktör kariyeri, oyuncu kariyeri ve Ultimate Team gibi çok sayıda modu da deneyimleyebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

EA SPORTS FC 26 ilk çıktığında satın aldım. Halen arada girip birkaç maç yapıp çıkıyorum. Ancak şahsi görüşüm serinin her yeni oyunuyla birlikte gerçeklikten biraz daha uzaklaştığı yönünde. Hatta yapımın ilk çıktığında fazlasıyla eleştirildiğini de hatırlıyorum. Tabii yine de güncel olması nedeniyle oynanabilecek en iyi futbol oyunu diyebilirim.