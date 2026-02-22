2025'te Play Store'dan Yasaklanan Uygulamaların Sayısı Açıklandı!

Android işletim sistemini kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek isteyen Google, bu kapsamda güvenlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirket, 2025 yılı boyunca Play Store’da güvenlik için neler yaptığını açıkladı. Böylelikle erişimi engellenen geliştirici hesapları ile yayımlanmadan önce reddedilen uygulamaların sayısı netleşti. İşte detaylar...

Google, Binlerce Geliştiriciyi Play Store'dan Uzaklaştırdı

Android, güvenlik açısından sıkça tartışılan bir işletim sistemi. Öyle ki zaman zaman Play Store’da zararlı uygulamaların yayımlandığını görüyoruz. Bu ise Google’ın kontrollerinin yetersiz olduğunu düşündürüyordu. Neyse ki durum neredeyse geçmişte kaldı.

Günümüzde zararlı uygulamaların uygulama mağazasına girmesi eskiye kıyasla çok daha zor hale geldi. Çünkü Google, güvenlik için ekstra kontroller ekledi. Kötü niyetli geliştiriciler ise buna rağmen denemelerini sürdürmeye devam ediyor. Google’ın açıklamasına göre Play Store’da zararlı uygulama yayımlamaya çalışan 80 binden fazla geliştirici hesabı yasaklandı. Bu oldukça yüksek bir sayı.

Şirket ayrıca 255 binden fazla uygulamanın kullanıcıların hassas bilgilerine (kişi listesi, anlık konum, arama geçmişi ve galerideki fotoğraflar gibi) gerekmediği halde erişim sağlamasını engellediğini duyurdu. Bununla birlikte Play Store’un yayımlama öncesi inceleme sürecinde 1,75 milyon uygulama, kurallara uymadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu da Google’ın güvenlik kontrollerini daha sıkı hale getirdiğini net şekilde gösteriyor.

Zararlı bir uygulama yüklemenin sonucu çok ağır olabilir. Öyle ki rehber, fotoğraflar ve dosyalar kopyalanabilir, e-posta veya sosyal medya hesaplarına erişim sağlanabilir, arka planda sürekli çalışarak ekran izlenebilir veya dokunuşlar kaydedilebilir.

Bununla birlikte söz konusu uygulamalar mobil cihazın aşırı ısınmasına ve bataryanın hızlı tükenmesine bile sebep olabilir. Bu nedenle uygulama mağazası üzerinden veya dışarıdan APK dosyası indirerek yüklediğiniz uygulamalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.