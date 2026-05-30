Qualcomm'un Bütçe Dostu Laptop İşlemcisi Ortaya Çıktı!

Daha çok mobil cihazlar için işlemci üretmesiyle tanınan Qualcomm, son yıllarda bilgisayar pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Snapdragon X Elite ve X Plus serisi işlemcilerini tanıtan ABD'li şirket, kısa süre önce ise bütçe dostu dizüstü bilgisayarlara yönelik Snapdragon C yonga setini duyurdu. Tanıtım sırasında teknik detaylar paylaşılmasa da işlemcinin özellikleri bugün ortaya çıktı.

Qualcomm Snapdragon C Özellikleri Neler?

Üretim Süreci: 6 nm

6 nm Çekirdekler: 8 çekirdek 1 adet performans çekirdeği (Prime Core) 3 adet performans çekirdeği (Performance Core) 4 adet verimlilik çekirdeği (Efficiency Core)

8 çekirdek Grafik Birimi: Adreno GPU (900 MHz)

Adreno GPU (900 MHz) RAM: LPDDR5

LPDDR5 Yapay Zekâ: Dahili AI motoru (NPU)

Qualcomm Snapdragon C, 6 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu sayede daha düşük güç tüketimi ve daha uzun pil ömrü sunması beklenen yonga seti, toplam sekiz çekirdekle gelecek. İşlemcinin 1+3+4 çekirdek yapılandırmasına sahip olacağı belirtiliyor.

Buna göre ağır işleri üstlenecek bir adet yüksek performans çekirdeği, aynı anda birden fazla uygulama çalışırken devreye girecek üç adet performans çekirdeği bulunacak. Dört adet verimlilik çekirdeği ise düşük güç tüketimiyle arka plan işlemlerini yürütecek.

Ayrıca yonga setinde 900 MHz hızında çalışan Adreno GPU yer alacak. Bu sayede internet üzerinden video izleme, basit grafik düzenleme işlemleri ve düşük sistem gereksinimli oyunları oynamaya olanak tanıması bekleniyor. Bununla birlikte Snapdragon C'nin LPDDR5 bellek desteğiyle geleceği belirtiliyor. Düşük enerji tüketimi, yüksek veri aktarım hızları ve daha az ısınma gibi avantajlar sunan LPDDR5, her ne kadar yeni nesil LPDDR6'nın gerisinde kalsa da Snapdragon C'nin bütçe dostu dizüstü bilgisayarlara yönelik geliştirildiği düşünüldüğünde bu tercih oldukça makul görünüyor.

Qualcomm Snapdragon C, dahili bir yapay zekâ motoruyla (NPU) gelecek. Bu sayede görüntülü görüşmelerde gürültü engelleme ve çeşitli yapay zekâ destekli özelliklerin daha hızlı ve düşük güç tüketimiyle çalıştırılmasına imkan tanıyacak.

Qualcomm Snapdragon C, Hangi Dizüstü Bilgisayarlarda Yer Alacak?

Mevcut bilgilere göre Qualcomm Snapdragon C, yaklaşık 300 dolar başlangıç fiyatına sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. Buna göre ülkemizde de yaklaşık 20 bin TL fiyata sahip laptop modelleri görebiliriz. İnternette gezinme, video izleme ve görüntülü görüşmeler gibi basit günlük işlere odaklanan bu yonga setinin çok sayıda modelde karşımıza çıkması bekleniyor. Acer, HP ve Lenovo gibi üreticiler şimdiden Snapdragon C'li cihazlar üzerinde çalışırken, Acer Aspire Go 15 de bu işlemciyle gelmesi beklenen modeller arasında yer alıyor.

Editörün Yorumu

Snapdragon X serisiyle üst segment bilgisayar pazarında dikkat çeken Qualcomm, Snapdragon C ile bu kez daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor gibi görünüyor. İşlemci kağıt üzerinde oldukça iddialı görünse de gerçek performansını görebilmek için test sonuçlarını beklemek gerekiyor. Özellikle günlük kullanıcı deneyimi, pil ömrü ve uygulama uyumluluğu gibi konular merak ediliyor. Bunlar da yakında belli olacaktır.