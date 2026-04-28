Apple Duyurdu! App Store'da Taksitle Alışveriş Dönemi Başlıyor

Apple, App Store için yeni bir abonelik modelini devreye aldı. Bu yeni sistemle birlikte geliştiriciler, yıllık abonelikleri aylık ödeme planı gibi sunabilecek. Peki bu yeni ödeme planı tam olarak nedir, nasıl çalışır ve kullanıcılar için gerçekten avantajlı mı? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Apple’ın Yeni Abonelik Modeli Nedir, Nasıl Çalışıyor?

Eğer bir kredi kartı kullanıyorsunuz bunun sağladığı avantajlara aşinasınızdır. En büyük avantajı ise uygun olan alışverişlerde ödemeyi birkaç aya bölerek taksit yapılabilmesi. Üstelik çoğu zaman da bunun için ekstra bir faiz ödemezsiniz. Bu sayede hem elinizdeki parayı korur hem de yüksek tutarları tek seferde ödemek zorunda kalmazsınız. Şimdi benzer bir ödeme sistemi App Store için de devreye alınıyor.

Bildiğiniz gibi mobil uygulama ve oyunlarda abonelik satın alırken genellikle aylık ve yıllık seçenekler sunulur. Bu seçenekler arasında yıllık planlar, toplam ödeme açısından daha avantajlı. Örneğin aylık ücreti 100 TL olan bir abonelik yıllık olarak 900 ya da 1.000 TL civarında sunulabilir ve böylece kullanıcı 200-300 TL tasarruf eder.

Ancak yıllık aboneliklerde ücretin tek seferde ödenmesi gerektiği için bu durum birçok kullanıcıya avantajlı gelmez. Zira yüksek bir tutarın aniden ödenmesi zor olabilir. Apple ise şimdi tam olarak bunu çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda firma, kısa süre önce uygulama ve oyun geliştiricilerine 12 ay taahhütlü abonelik seçeneğini kullanıma sundu.

Kullanıcılar, bu yeni abonelik modeli sayesinde hem aboneliği yıllık olarak satın alarak fiyat avantajından faydalanabilecek, hem de ödemeyi aylık şekilde yapacak. Abonelik fiyatlarını uygulama/oyun geliştiricileri yönetiyor. Bu yeni plan seçeneği de geliştiricilere sunuldu. Yani geliştiriciler bugünden itibaren 12 aylık taahhütlü abonelikleri aktif hale getirebiliyor.

Yeni sistemi basit bir örnekle anlatalım. Aylık fiyatı 100 TL, yıllık fiyatı ise 1.000 TL olan bir abonelik düşünelim. Bu aboneliği aylık olarak bir yıl boyunca satın alırsanız toplamda 1.200 TL ödemeniz gerekir. Ancak 1.000 TL’lik yıllık planı 12 ay taahhütle aldığınızda aylık yaklaşık 83 TL ödemeniz gerekir. Böylece yıllık fiyat avantajından da yararlanılmış olur. Peki kullanıcı bu taahhütlü aboneliği iptal etmek isterse ne olur?

12 Ay Taahhütlü Abonelik İptal Edilirse Ne Oluyor?

12 ay taahhütlü bu abonelik modelinde kullanıcılar istedikleri zaman aboneliği iptal edebiliyor. Ancak burada önemli bir nokta var. İptal işlemi yapıldığında yani abonelik erken sonlandırılsa bile kullanıcı, 12 aylık taahhüt yaptığı için kalan ödemeleri yapmaya devam etmek zorunda kalıyor.

Zaten bu modeli klasik aylık aboneliklerden ayıran en önemli fark da bu. Evet bu planda aylık ödemeler daha düşük olduğu için ilk bakışta dikkat çekici görünüyor ancak abonelikten vazgeçseniz bile toplam ücretin tamamını, 12 ay dolana kadar ay ay ödemeyi sürdürmeniz gerekiyor.

Yeni Abonelik Modeli Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Apple, geliştiricilere uygulama ve oyunları için 12 ay taahhütlü abonelik planları oluşturma imkânı sundu. Ancak kullanıcılar bu yeni abonelik türüne henüz erişemiyor. Şirket, iOS 26.5 güncellemesiyle birlikte bu seçenekleri kullanıcılara sunmaya başlayacak. iOS 26.5 sürümünün ise önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.

Apple, Neden Yeni Bir Abonelik Seçeneği Sundu?

Apple’ın asıl amacı tahmin edebileceğiniz üzere gelirlerini artırmak. Şirket, App Store üzerinden yapılan her uygulama ve oyun içi satın alımdan belirli bir komisyon alıyor. Yıllık abonelikler için tek seferde yüksek ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar, 12 ay taahhütlü bu modeli daha cazip bularak satın alabilir. Bu da Apple için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Tabii kağıt üzerinde baktığımızda kullanıcılara da kolaylık sağlamıyor değil.

Editörün Yorumu

Apple’ın sunduğu 12 ay taahhütlü abonelik modelini hem yazılım geliştiricisi hem de bir kullanıcı olarak baktığımda gerçekten cazip buldum. Geliştirici açısından baktığımda yayınladığım uygulama veya oyun için kullanıcıların ödeme yapmasını kolaylaştıran bir seçenek sunulmuş oluyor.

Bu da benim daha fazla para kazanmamı sağlayacak. Kullanıcı olarak baktığımda ise daha düşük aylık ödemelerle aynı hizmete erişebilmek ve bunu tek seferde yüksek bir ücret ödemeden gerçekleştirmek dikkat çekici bir avantaj.