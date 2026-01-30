İndirim Geldi: Apple'da Vergi Düzenlemesi!

App Store tarafında Türkiye’yi ilgilendiren yeni bir güncelleme yürürlüğe girdi. Vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin ardından Apple uygulama ve uygulama içi satın alma gelirlerinde yeni oranları devreye aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Vergi İndirimi App Store'a Yansıdı!

Dijital uygulama ve servis fiyatlarını uzun zamandır gündemdeydi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5’ten yüzde 5’e düşürüldü. Yapılan bu vergi indirimi uygulama marketlerine ve diğer platformlara da yansımaya başladı.

29 Ocak itibariyle de App Store'da yeni indirimli fiyatlar uygulanmaya başlandı. Kullanıcılar vergi oranında yapılan indirimi ve App Store fiyatlarındaki değişiklikleri Apple tarafından iletilen mailler ile bilgilendirildi.

Bu kapsamda App Store içerisindeki satın alımların hepsinde vergi oranları yüzde 5'e çekildi. Bu da aslında beraberinde geliştiricilerin gelirlerinde net bir artış olarak yansıyor. Ancak uygulama fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağı ise belirsiz.

Zira uygulama fiyatlarında yaşanacak olan değişiklikler aslında geliştiricilerin seçimine bağlı. Eğer isterlerse fiyatlarda düşüş yaparak tüketicilere de indirim sağlayabilirler. Ancak istemedikleri takdirde uygulama fiyatları aynı kalmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...