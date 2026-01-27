Dört Ay Önce Çıkan iPhone Apple'ın En Hızlı Değer Kaybeden Telefonu Oldu

Samsung ve Apple'ın ultra ince telefon serüveni beklenenden kısa sürdü. Gelen raporlar, hem iPhone Air hem de Galaxy S25 Edge satışlarının hedeflerin çok altında kaldığını gösteriyor. Beklenen ilginin görülmemesi üzerine Apple, Çin başta olmak üzere birçok ülkede iPhone Air fiyatlarında indirime giderken, söz konusu model en hızlı değer kaybeden iPhone oldu. Samsung ise daha radikal bir karar alarak Galaxy S26 Edge modelini iptal etti. Peki durum ne kadar kötü?

iPhone Air ve Galaxy S25 Edge'in Değeri Eridi

2024'ün sonunda ilk sinyallerini almaya başladığımız ultra ince akıllı telefonlar 2025'e bomba gibi girdi. Başta Apple ve Samsung olmak üzere pek çok üretici, tüketicilerin böyle bir talebi olmamasına rağmen kendi ultra ince telefonu ile rekabete dahil oldu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken modeller ise iPhone Air ve Galaxy S25 Edge oldu.

Ancak onlar bile başarılı kabul edilen cihazlar olamadı. Örneğin Apple, Çin'de 7.499 CNY'den satışa çıkan iPhone Air'e yüzde 21 indirim yaptı ve 5.499 CNY'den satmaya başladı. Telefonun Hindistan fiyatı ise 119.900 INR'den 94.990 INR'ye düştü. Bu da yaklaşık yüzde 20 indirime denk geliyor. Ne yazık ki iPhone Air'in resmi Türkiye fiyatı henüz değişmedi.

Ancak üçüncü parti satıcılara baktığımızda her iki cihazda da fiyatların ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. Örneğin 97.999 TL'den Türkiye'de satışa çıkan iPhone Air, 69.999 TL'ye kadar düşmüş durumda. Bu sadece 4 ayda 28 bin TL'lik bir fiyat düşüşü anlamına geliyor ve iPhone Air'i en hızlı değer kaybeden iPhone konumuna getiriyor.

Samsung tarafında da durum farksız değil. 61.999 TL'den satışa çıkan S25 Edge, 48.999 TL'ye kadar düşmüş durumda. Kıyaslamak gerekirse iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra'nın fiyatında ise kayda değer bir değişim yok. Hatta S25 Ultra değer kazandığı bile görülüyor. Bu durumun arkasındaki neden ise düşük satış performansı.

Hem iPhone Air hem de Galaxy S25 Edge, beklentilerin altında kaldı. Durum böyle olunca stokları eritmek isteyen ve daha fazla zarar etmek istemeyen perakendeciler fiyatları düşürmek zorunda kalıyor. Bu durum elbette ki tüketiciler için bir fırsat yaratıyor. Ancak tüm bu gelişmelerden yola çıkarak fırsatın çok uzun süre aramızda olmayacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung halihazırda bir sonraki ultra ince telefonu olan Galaxy S26 Edge'i iptal etti. Apple tarafında ise henüz bir iptal yok. İddialara göre şirket hala iPhone Air üzerinde çalışıyor. Ancak beklentiler bir iPhone Air 2 olsa da bile iPhpne Air 3'ün olmayacağı yönünde.