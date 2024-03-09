Apple'dan Avrupa Birliği'ne Rest! App Store Alternatiflerine Kilit Vuracak

Apple, her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden biri olsa ve kasasında pek çok ülkenin merkez bankasından bile daha çok para bulundursa da hala yasaların üstünde değil. Bu nedenle kısa süre önce Avrupa Birliği'nin dayattığı bazı kurallara istemeyerek olsa da uymak zorunda kaldı.

Örneğin şirket AB kuralları doğrultusunda Lightning port isimli şarj ve veri aktarım girişini bırakarak USB-C kullanmak zorunda kaldı. Ancak kuşkusuz bu dayatmaların en büyüğü Avrupa Birliği sınırlarında App Store alternatifi mağazalara izin vermek oldu. Ancak Apple her ne kadar kurallara uysa da Dijital Piyasalar Yasası'na bağlı kalmaya niyetli değil.

Apple, App Store Alternatiflerinin AB Sınırları Dışına Çıkmasına İzin Vermeyecek!

Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası doğrultusunda kısa süre önce yayınlanan iOS 17.4 güncellemesiyle App Store alternatifi mağazalara izin vermeye başladı. Ancak bu her yerde bu yeniliktn faydalanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Şirket kurnaz bir hamle yaparak bu zorunluluğu sadece AB ülkeleri ile sınırladı.

Yani bu özellik sadece 27 ülkede kullanılabilir durumda. Üstelik şirket şimdi bir adım daha ileriye giderek iPhone'unu AB dışına çıkaran kullanıcıların 30 gün içerisinde geri dönmemesi durumunda bu mağazalar ile olan iletişimini kesme kararı aldı.

Bu nedenle 31. günden itibaren App Store dışında bir yerdenyeni bir uygulama yükleyemeyecek ve yüklediklerinizi güncelleyemeyeceksiniz. Apple her zaman olduğu gibi bu kararın da arkasındaki gerekçenin güvenlik ve tutarlılık riskleri olduğunu belirtti.

Ancak şirketin başlıca amacı App Store altrnatiflerinin yayılmasını mümkün olduğunca engellemek. Apple vergisi olarak da bilinen yüzde 30'luk App Store payı şirket için oldukça kritik ve bu konuda gelirlerinde bir azalma görmek istemiyor.

Yine de AB'nin diğer ülkeler ile iş birliğine giderek ya da yeni kurallar getirerek bu kurnazlığın da önüne geçmesi bekleniyor.