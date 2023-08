Apple, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanıcılarına Ödeme Yapacak!

Hatırlarsanız 2018 yılında Apple'a bir dava açılmıştı. Bu davada şirketin, iPhone cihazlarının bataryalarını bilerek yavaşlattığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Apple’ın bataryaları eskiyen iPhone modellerinin performansını düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Şirket neredeyse dolandırıclıkla suçlanmıştı. Bu davranışının sonucunda Apple, 2020 yılında uzlaşmayı kabul ederek kullanıcılarına 65 dolar ödemeyi teklif etmişti. Şirketin bu ödemeleri yapması için yeni adımlar atıldı.

Ödemelerin Yapılmasına Çok Az Kaldı!

Apple, iddiaların ardından “Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya müşteri yükseltmelerini sağlamak için kullanıcı deneyimini bozacak hiçbir şey yapmadık ve asla yapmayacağız.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak her şeye rağmen şikayetler devam etti ve kullanıcılar ödeme talebinde bulundu. Hatta iki iPhone kullanıcısı, 65 dolar tutarındaki tazminatın düşük olduğu gerekçesiyle itirazda bulunudu.

Bu itirazlar mahkeme tarafından reddedilse de ödemelerin bir an önce yapılması için yeni bir karar alındı. Alınan karara göre temyiz sürecinin ardından şirket, 65 dolarlık ödemeleri kullanıcılarına yatırmaya başlayacak.

Bu ödemelerin hak sahipleri iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE kullanıcıları olacak.

2020 yılından bu yana 3 milyon kullanıcı ödeme talebinde bulundu. Buna göre Apple, ABD'deki kullanıcılarına yaklaşık 500 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple'ın itibarını son derece kötü etkileyen bu olay ve açılan toplu dava, yakında son bulacak gibi görünüyor.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.