Xiaomi'nin Yeni Ucuz Telefonu Ortaya Çıktı: 9.000 mAh Bataryası Var!

Xiaomi geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 15 serisinin devamı üzerinde çalışıyor. Bugüne dek Redmi Note 17 ailesiyle ilgili çok fazla gelişme yaşanmasa da bu durum an itibariyla değişti. Son gelişmeler Redmi Note 17'nin bazı teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Türü: OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5

Batarya Kapasitesi: 9000 mAh

Ana Kamera: 50 megapiksel

Redmi Note 17 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17'de 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Maalesef şu an için ekran boyutu veya yenileme hızlarıyla ilgili bir detay yok. Ancak burada selefini göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Redmi Note 15 5G'de 6,77 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızlarını ve 1080 x 2392 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Yani yeni telefonda da 6,7 inç civarı bir ekran ve 120Hz tazeleme hızları mevcut olabilir.

120Hz yenileme hızları menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. OLED panel ise renkleri en canlı haliyle kullanıcılara gösterebiliyor.

Redmi Note 17 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 5 yonga seti yer alacak. Bu işlemci 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski donanımlardan daha verimli ve daha hızlı çalıştığı anlamına geliyor. Söz konusu işlemci yeni çıktığından oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bulunduğu orta segment itibariyle PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty: Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebiliriz.

Redmi Note 17 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Modelde kullanıcılara tabiri caizse şarj aletini unutturacak seviyede bir pilin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda üründe 9.000 mAh'lik bir bataryanın kullanılacağını belirtelim. Selefinde 5.520 mAh'lik bir pilin yer aldığını düşünürsek yeni modelin şarjı çok daha uzun süreler gidecek. Bunun dışında şarj hızları belli değil. Ancak bir önceki nesilde 45W hızları bulunuyordu. Yani yeni model de minimum 45W hızlarını destekleyebilir.

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den henüz Redmi Note 17'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmese de bazı kaynaklara göre akıllı telefon temmuz ayında tanıtılacak. Bu etkinlikle birlitke ürünün tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını net bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında Redmi Note 15 4G ve Note 15 Pro 5G ülkemizde satıldığından Redmi Note 17'nin de tanıtıldıktan bri süre sonra ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Redmi Note 17 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 4G an itibariyla Xiaomi'nin resmi web sitesinde 15.499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Redmi Note 17 ise sızdırılan özelliklerini de göz önünde bulundurduğumuzda bir önceki nesilden çok daha güçlü olacak. Bu kapsamda 20.999 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17'nin sızdırılan özellikleri beni fazlasıyla memnun etti. Açıkcası bu gibi modeller akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla ideal oluyor. Bu nedenle Redmi Note 17'nin de hem ucuz olacağını hem de performans açısından kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.