Samsung Tabletlerde Yıllardır Beklenen Tasarım Değişikliği Gerçek Olabilir

Samsung'un gelecekte piyasaya süreceği yeni tablet modelleri için tasarımla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Şirketin şu anda beta sürecinde olan One UI 9 güncellemesinde ortaya çıkan yeni bilgiler, Samsung'un tabletlerinde uzun süredir kullandığı ön kamera tasarımını değiştirmeyi planlıyor olabileceğini gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Samsung Delikli Ekranlı Tablet mi Çıkaracak?

Bildiğiniz üzere Samsung, akıllı telefonlarında uzun yıllardır delikli ekran tasarımını tercih ediyor. Yani ön kamera bir çentik kullanılmadan doğrudan ekranın içine koyuluyor. Ancak tablet tarafında şirket, ön kamerayı bugüne kadar ya çentiğe ya da doğrudan çerçeveye yerleştirdi. Bu nedenle pek çok kullanıcı Samsung'un neden tabletlerinde de delikli ekran tasarımına geçmediğini merak ediyor. Görünüşe göre şirket, sonunda bu konuda değişiklik yapmaya hazırlanıyor olabilir.

Android 17 tabanlı One UI 9'un beta sürümünde bir hareketli görsel (GIF) gün yüzüne çıktı. Bu görselde ise bir tablet yer alıyor. One UI yalnızca Samsung telefonlarda değil, tabletlerde de kullanıldığı için böyle bir görselin ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

Ancak görseldeki tabletin ön kamerasının delikli tasarıma sahip olması dikkat çekiyor. Bu nedenle Samsung'un gelecekte delikli ekrana sahip tabletler piyasaya sürebileceği yönünde beklentiler oluştu. Tabii ki ortaya çıkan bu görsel, kesin olarak böyle bir cihaz çıkacağını göstermiyor. Marka sadece bunun bir tablet olduğunu göstermek amacıyla temsili bir görsel kullanmış da olabilir. Ancak gerçekten böyle bir tablet piyasaya sürülürse One UI 9 da bunun ilk sinyalini vermiş oldu.

Samsung Yeni Tabletlerini Ne Zaman Tanıtacak?

Samsung'un delikli ekran sahip bir tablet çıkarıp çıkarmayacağını ancak ilk tablet tanıtımında öğrenebileceğiz. Mevcut bilgilere göre şirketin temmuz ayında bir etkinlik düzenleyeceği bilinse de bu etkinlikte tabletten ziyade katlanabilir telefonların duyurulacağı söyleniyor.

Yeni tabletlerin yani Samsung Galaxy Tab S12 serisinin ise eylül veya ekim ayında tanıtılabileceği belirtiliyor. Yeni cihazlarda delikli ekran tasarımının yer alıp almayacağını da bu tanıtımda hep birlikte göreceğiz.

Editör Yorumu

Samsung'un delikli ekran tasarımına geçiş yapacağına dair iddia güzel bir gelişme. Umarım bu gerçek olur çünkü şirket şu anda özçekim kamerasını ya çentiğe ya da çerçeveye yerleştiriyor. Özçekim kamerası delikli hale gelirse çerçeve ortadan kalkabilir. Bu da ekran-gövde oranının daha yüksek olması anlamına geliyor.