iPhone 14 Kullanıcıları Pil Sağlıklarının Hızla Azaldığını Bildiriyor!

iPhone 14 serisi piyasaya çıkalı bir yıldan az bir süre oldu ancak bazı kullanıcılar şimdiden pil sağlığı sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Sorunu yaşayan iPhone 14 sahiplerinin sayısı giderek artıyor ve kullanıcılar, telefonlarının pil sağlığının önceki nesillere göre daha hızlı azaldığını fark ettiğini belirtiyor.

Öyle ki gelen geri bildirimlerin çoğunda pil sağlığının normalden çok daha hızlı bir şekilde, %10'a varan oranlarda azaldığına değiniliyor. Bu durum, iPhone 14'ün pilinin önceki modeller kadar uzun süre dayanmayabileceğini gösterdiğinden endişe verici görünüyor.

İlk olarak CreativeBlog, birçok iPhone 14 kullanıcısının pil sağlığından şikayet etmek için sosyal medyaya başvurduğunu bildirdi. Apple haber kaynağı AppleTrack'ten Sam Kohl, iPhone 14 Pro'sunun pil sağlığının bir yıldan kısa bir süre içinde %90'a ulaştığını ve bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini söyledi.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v