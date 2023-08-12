iPhone 14 Kullanıcıları Pil Sağlıklarının Hızla Azaldığını Bildiriyor!

iPhone 14 serisi piyasaya çıkalı bir yıldan az bir süre oldu ancak bazı kullanıcılar şimdiden pil sağlığı sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Sorunu yaşayan iPhone 14 sahiplerinin sayısı giderek artıyor ve kullanıcılar, telefonlarının pil sağlığının önceki nesillere göre daha hızlı azaldığını fark ettiğini belirtiyor.

Öyle ki gelen geri bildirimlerin çoğunda pil sağlığının normalden çok daha hızlı bir şekilde, %10'a varan oranlarda azaldığına değiniliyor. Bu durum, iPhone 14'ün pilinin önceki modeller kadar uzun süre dayanmayabileceğini gösterdiğinden endişe verici görünüyor.

İlk olarak CreativeBlog, birçok iPhone 14 kullanıcısının pil sağlığından şikayet etmek için sosyal medyaya başvurduğunu bildirdi. Apple haber kaynağı AppleTrack'ten Sam Kohl, iPhone 14 Pro'sunun pil sağlığının bir yıldan kısa bir süre içinde %90'a ulaştığını ve bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini söyledi.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

iPhone 14'lerin Pili Neden Hızla Tükeniyor?

iPhone 14 kullanıcılarının neden hızlı pil azalması yaşadığına dair net bir açıklama yok. Bazı kullanıcılar cihazlarını daha sıkı kullandıklarından ve daha sık şarj ettiklerinden, bu durum telefon sahibinin kullanım şeklinden kaynaklanıyor olabilir. Bir başka neden de iklim koşulları olabilir çünkü bu yıl pek çok ülkede rekor düzeyde sıcak yazlar yaşandı ancak tüm iPhone 14 kullanıcıları bu sorunu yaşamıyor. Bazı kullanıcılar iPhone 14 pillerinin önceki modellerine göre daha iyi dayandığını söyledi.

Bu, iPhone 14 ile ilgili pil sorunlarını ilk kez duyuşumuz değil. Mayıs ayında birçok iPhone 14 Pro kullanıcısının yanı sıra iPhone 13 kullanıcılarının da ciddi pil şişmesi sorunları yaşadıklarını bildirmiştik.

Apple henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. iPhone 15 serisinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor ve birçok kişi bu seri ile özellikle pilde önemli bir gelişme sağlanacağını umuyor.