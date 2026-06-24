Araç Muayenesinde Kredi Kartı Komisyonu Tarih Oluyor!

Geçtiğimiz yıl araç muayene istasyonları için açılan ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'de araç muayene işlemleri için TURKA isminde bir şirket kurmuştu. 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren araç muayene işlemlerini TÜVTÜRK'ten devralacak olan şirketten kredi ve banka kartları konusunda açıklama geldi.

TURKA, Araç Muayenesinde Kredi Kartı Ödemelerinde Komisyon Alacak Mı?

Yakın zamanda araç muayenelerine başlayacak olan TURKA, ödemelerin nakit, kredi ve banka kartı ile yapılabileceğini duyurdu. Şirket ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan açıklama doğrultusunda daha önceki uygulamanın aksine kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon alınmayacağını ifade etti.

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 Ağustos 2027 itibariyle tüm TURKA istasyonlarında kredi kartı, banka kartı ve nakit gibi ödeme yöntemleri kullanılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereğince ödeme sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanılması durumunda daha önceki araç muayene döneminde yasal mevzuata göre belirlenerek eklenen komisyon tutarı TURKA istasyonlarında yapılan işlemlerde araç sahiplerine yansıtılmayacak.

TÜVTÜRK Kredi Kartı Ödemelerinde Komisyon Alıyor Mu?

TÜVTÜRK istasyonlarında banka veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde, yasal altyapı bedeli adı altında muayene ücretinin yaklaşık yüzde 5'i oranında bir ücret ekleniyordu. Bu durum daha sonra müşterilerin tepkilerine yol açmıştı. Kredi kartı komisyonu iddiaları reddeden TÜVTÜRK, yaptığı açıklama ile hizmet sağlayıcısı tarafından belirlenen 'hizmet bedeli' tahsil edildiğini ifade edilmişti.

Hizmet bedeli olarak tahsil edilen bu bedeller kullanıcıların tepkisine yol açmaya devam ediyor. Birçok platformda bu durumdan şikayet eden müşterilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları durumunda ise bu ücretin iade edileceği iddia ediliyor.

2026 Yılı Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet - 1.674 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork - 3.288 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker - 4.446 TL

Editörün Yorumu

2021 yılı ile gelen kredi ve banka kartı ile ödeme yöntemi maalesef tartışmaları da beraberinde getirmişti. Nakit ödeme yapamadığı için kredi kartına yönelen insanlara fazladan bir maliyet sunarak TÜVTÜRK maalesef iyi bir sınav vermemişti. Bu uygulamanın isminin kredi kartı komisyonu ya da hizmet bedeli olması fark etmiyor.

Diğer yandan TURKA ile 15 Ağustos tarihi itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Kredi ve banka kartlarından alınan komisyonların kaldırılması bu konuda olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Umarız TURKA da başka bir 'bedel' adı altında kredi ya da banka kartı kullanan müşterilerinden fazladan ücret talep etmez.