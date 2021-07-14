Apple Battery Pack, 1.460 mAh Kapasitesi ile 1.079 TL'den Satışa Sunuldu!

Söz konusu marka Apple olduğunda, hem ürünlerin hem de aksesuarların ne kadar pahalı olabileceğine dair tahminler yürütmek oldukça zor. Şirket, cihazınızı bir kez dahi şarj edemeyecek kadar küçük bir taşınabilir batarya olan MagSafe Battery Pack modelini 1.079 TL fiyat etiketi ile satışa sundu.

Apple MagSafe Battery Pack Özellikleri

iPhone 12 modelleri ile birlikte gelen MagSafe teknolojisine sahip olan Battery Pack, direkt olarak iPhone'unuzun arkasına yapışıyor ve bu sayede bir anlamda portatif kablosuz şarj deneyimi sağlıyor. Buraya kadar her şey yolunda olsa da bu aksesuar yalnızca 1.460 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip ve cihazınızı 5W'ta şarj ediyor.

iPhone 12 Mini: 2.227 mAh

2.227 mAh iPhone 12: 2.815 mAh

2.815 mAh iPhone 12 Pro: 2.815 mAh

2.815 mAh iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

iPhone 12 serisinin en küçük modelinde 2.227 mAh, en büyük modelinde ise 3.687 mAh kapasitesinde batarya bulunuyorken, 1.079 TL fiyat etiketine sahip bu küçük aksesuarın ne kadar işe yarayacağı gerçekten de büyük bir muallak. Bu arada yurt dışı fiyatı ise 99 dolar olarak açıklanmış durumda.

Daha öncesinde Tamindir.com üzerinden sizlerle paylaşmış olduğumuz bir makalede, bir powerbankin vaat edilen kapasitesinin yalnızca üçte ikisini kullanabildiğinizi aktarmıştık. Bu durumda kaba bir matematikle Battery Pack, gerçekte 1.000 mAh şarj kapasitesi sunacaktır.

Yani teorik olarak iPhone 12 Mini'nin bataryasını %44, iPhone 12 Pro Max'in bataryasını ise %27 oranında şarj edebilmeli.

Diğer detaylara göz atarsak, iPhone'unuzu şarja taktığınız andan itibaren, Battery Pack de otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Tabii ki Apple, akıllı telefonun şarjını önceliklendiriyor ve Battery Pack'in şarj olması için iPhone'un en az %80 oranında şarj olmasını bekliyor.

Tabii ki bu tipte bir ürüne taşınabilir, portatif ve basit olmasından ötürü sıcak bakıyor olabilirsiniz ancak günümüzde daha büyük batarya kapasitelerini, daha küçük boyutlarda ve kablosuz şarj teknolojileri ile sunan çok sayıda powerbank olduğunu hatırlatmak isterim.

Bu arada evet, 1.079 TL de değiller.

Peki siz MagSafe Battery Pack hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ürün satın alınır mı yoksa olması gerekenden daha mı pahalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.