Bu Adam iPad'i Zihin Gücüyle Kontrol Ediyor

Bilim-kurgu filmlerinde görülen "bilgisayarı zihin gücüyle kontrol etme" hadisesi, gerçek hayata bir ALS hastası tarafından hayata geçirildi. Mark adındaki bir adam, özel bir sistem sayesinde, hiçbir fiziksel müdahale olmadan iPad'ine komutlar veriyor. Söz konusu sistem, Apple'ın yeni beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) protokolü ve Synchron şirketinin geliştirdiği bir implanttan oluşuyor ve fiziksel temas olmadan teknolojik cihazları yönetmeyi sağlıyor.

ALS hastalığından kısaca bahsetmek gerekirse; açılımı Amyotrofik Lateral Skleroz olan ALS, beyin ve omuriliğe etki eden bir kas hastalığıdır. ALS hastalığının en akılda kalır örneklerinden biri ise, bu hastalığın pençesine 21 yaşındayken düşen ünlü fizik bilimci Stephan Hawkings'tir. Bilindiği üzere kendisi, hayatı tekerlekli sandalyede geçirmiştir. Bunun sebebi ise ALS hastalığının bir tedavisi olmamasıdır.

Ameliyatsız Mikro İmplant ile Teknolojiye Bağlanılıyor

İnsan-bilgisayar etkileşimi artık çok daha futuristik bir yapıya sahip. Apple ve Synchron'un sistemleri, bu teknolojiyi kuvvetlendiren bir güç birleşimi oldu. Söz konusu teknolojik atılım, iki ana bileşenin kusursuz entegrasyonuyla gerçekleşti.

Nöral şirket, Mark'ın beyin motor korteksine yakın bir damarına Stentrode adlı bir mikro implant yerleştirdi. Bu implant, bireyin düşüncelerini sinyal olarak yakalıyor ve kablosuz bir dekoder kullanarak Apple cihazına gönderiyor. Apple'ın BCI protokolü burada devreye giriyor.

iOS 26 Beyin İmplantıyla Uyumlu Çalışıyor

iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemleri, implantla uyumlu çalışıyor. Beyin sinyalleri eş zamanlı olarak komutlara dönüştürülüyor. Mark böylece cihaza dokunmasına gerek kalmadan iPad'i kullanabiliyor. Sadece düşünce yordamıyla menülerde gezmek, arama yapmak, mesaj göndermek, uygulamaları çalıştırmak ve uygulama içi yönlendirmede bulunmak mümkün hale geliyor.

Apple, bu teknolojinin yakın gelecekte tıpkı Mark gibi pek çok hastayı teknolojik araçlarla etkileşime sokacağını düşünüyor. Şirket, teknolojide yüksek potansiyel gördüğü için düşünceyle kontrol edilebilen uygulamaların sayısının artırmakla kalmayıp, bu yılın sonlarına doğru geliştiricilere yönelik araçlar sunmayı planlıyor.