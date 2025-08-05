iOS 26 Beşinci Beta Geldi! İşte Tüm Yenilikler

Apple kullanıcılarının dört gözle beklediği büyük iOS 26 güncellemesi, tüm Apple cihazlarının kapsamlı olarak ele alındığı bir yazılım olarak öne çıkıyor. Apple, kararlı sürüme adım adım yaklaşıyor. Bu doğrultuda iOS 26 beşinci beta sürümğ, geliştiricilere özel olarak yayınlandı. Bu sürümde belli başlı düzenlemeler ve ince ayarlar yer alıyor. Biraz da görsel tasarıma odaklanılmış. Kilit ekranından ana ekrana kadar göze hitap eden dokunuşlar mevcut. İşte iOS 26 beta 5 ile gelen tüm yenilikler...

iOS 26 Beta 5 Yenilikleri & Özellikleri

Bu güncellemenin pastadaki çileği olan Sıvı Cam, yani Liquid Glass tasarımı; beşinci beta sürümünde de elden geçirilmiş. Daha önceki sürümlerde efektin yazıları okumayı zorlaştırdığına dair şikayetlerin sayısı oldukça yüksekti. Üçüncü betada bu sorun düzetilmişti.

Şimdi ise ana ekranda ufak bir detaya daha yer veriliyor. Artık ana ekranda uygulama silmek için kullanılan eksi butonu da sıvı cam tasarımı dahilinde. Yine tasarım konusunda bildirim merkezi, daha şeffaf bir görüntüye kavuştu. Önceki beta sürümlerinde burası biraz koyulaşmaya başlamıştı, ancak şimdi tamamen şeffaf kalacak.

Apple, iOS 26 beşinci beta sürümünde uygulama açılış ekranlarına ve yeni sıçrayan animasyonlara da yer verdi. Artık Apple'ın uygulamalarını açtığınızda bir ekran sizi karşılayacak ve bilgilendirmeleri görsel bir estetikle sunacak. Kilit açma işleminde ise sıçrama efekti kullanılıyor.

iOS 26 Betası Nasıl İndirilir?

Eğer beta sürecinde yer almak istiyorsanız belli başlı adımları takip ederek güncellemeyi hemen indirebilirsiniz. Adımları tamamladıktan sonra telefonunuz güncellemeyi otomatik olarak bulacak ve indirmeye başlayacaktır. iOS 26 beta yazılımı indirmek için: