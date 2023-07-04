Apple, Beats Fit Pro’nun Yeni Tasarımını Piyasaya Sürüyor

Apple’ın kulaklık markası Beats, kullanıcılarına üst düzey performans sağlayan ürünler üretmeye devam ediyor. Teknoloji şirketi, Beats Fit Pro'nun yeni tasarımını hem siyah hem de beyaz renklerde satışa sunacak.

Beats'in Müzikseverleri Heyecanlandıracak Yeni Ürünü Satışa Çıkıyor

Beats iki yıl önce piyasaya sürdüğü Beats Flex ve Powerbeats Pro'nun ardından üçüncü özel sürümünü piyasaya sürüyor. Modelin yeni tasarımı kullanıcılar tarafından şimdiden yoğun ilgiyle karşılandı. Beats Fit Pro Spatial Audio ve Siri desteğinin yanında aktif gürültü engelleme etkin durumdayken yaklaşık 6 saat çalma süresi sunuyor.

Parça tasarımlı kulaklık başlıkları ile orijinal modele benzeyen Beats Fit Pro'nun yeni tasarımı, IPX4 özelliği sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlar. Ürünün tasarımcısı Hiroshi Fujiwara yeni model için “ Beats ile bu üçüncü iş birliğini hayata geçirmekten heyecan duyuyorum. Bu klasik tasarım, zaten dinamik olan bir ürünün yükseltilmiş halidir.” ifadelerini kullandı.

Fiyat performans ürünü olan, Beats Fit Pro'nun yeni tasarımı 7 Temmuz'da Apple'da ve belirli internet sitelerinde satışa sunulacak.