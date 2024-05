Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Oynanış Videosu Sızdırıldı! (Video)

Half-Life'ın yapımcısı Valve'ın duyurulmayan ancak daha önce de sızıntıları konu olan oyunu Deadlock'tan bu sefer de yeni bir oynanış videosu sızdırıldı.

Deadlock ile ilgili sızan detaylar geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayınlanan ekran görüntülerini kapsıyordu. Ardından Tyler McVicker'ın Deadlock'un şu anda kapalı test aşamasında olduğunu iddia eden raporuyla oyuna dair daha fazla detaya erişmiştik.

Devam etmekte olan testten sızdırılan bu yeni oynanış videosunda Deadlock'un eğitim modunu ve daha fazla oyun içi karakteri görebiliyoruz.

LEAK:

Gameplay of Valve’s upcoming 6v6 4-Lane 3rd-Person Shooter MOBA—



“Deadlock,” formerly “Neon Prime.”



19+ heroes are currently playable in the Closed BETA. pic.twitter.com/GKG8FCUZVU