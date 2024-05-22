Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock'tan Oynanış Videosu Sızdırıldı! (Video)

Half-Life'ın yapımcısı Valve'ın duyurulmayan ancak daha önce de sızıntıları konu olan oyunu Deadlock'tan bu sefer de yeni bir oynanış videosu sızdırıldı.

Deadlock ile ilgili sızan detaylar geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayınlanan ekran görüntülerini kapsıyordu. Ardından Tyler McVicker'ın Deadlock'un şu anda kapalı test aşamasında olduğunu iddia eden raporuyla oyuna dair daha fazla detaya erişmiştik.

Devam etmekte olan testten sızdırılan bu yeni oynanış videosunda Deadlock'un eğitim modunu ve daha fazla oyun içi karakteri görebiliyoruz.

Deadlock Oynanış Videosu

LEAK:

Gameplay of Valve’s upcoming 6v6 4-Lane 3rd-Person Shooter MOBA—



“Deadlock,” formerly “Neon Prime.”



19+ heroes are currently playable in the Closed BETA. pic.twitter.com/GKG8FCUZVU — PlayerIGN (@PlayerIGN) May 22, 2024

İlk sızan ekran görüntülerinde oyunun temasının Bioshock Infinite'e benzediği söyleniyordu ve şimdi sızan oynanış videosu da bu durumu doğruluyor ve dönen reklamlardan geniş şehir meydanlarına kadar oyun gerçekten Bioshock Infinite evrenini anımsatıyor.

Sızdırılan görüntüler, oyuncunun oyunun kontrollerine alışabileceği, karakter hareketini ve yeteneklerini test edebileceği ve ardından Deadlock'un oynanış sistemini öğrenebileceği bir dizi eğitim modunu gösteriyor.

Sızan oynanış videosunu hemen yukarıdan izlemeniz mümkün ancak Valve yavaş yavaş her yerden kaldırmaya başladı.

Peki sizin Deadlock'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.