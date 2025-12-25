Apple'ın Kabusu Bir Ülkede Daha Gerçek Oldu: App Store Artık Tek Seçenek Değil

Apple, iPhone'ların kapısını bir ülkede daha açıyor. Aslında açmak zorunda kalıyor desek daha doğru olacak. Bir süredir Avrupa Birliği ülkelerinde App Store alternatifi olan uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalan şirket, şimdi ise benzer bir adımı Brezilya'da atıyor.

Apple Bir Ülkede Daha Alternatif Uygulama Mağazası

Bir süredir Brezilya'daki yetkililer ile başı belada olan Apple, sonunda pes etti. Buna göre şirket, ülkedeki iPhone sahiplerinin alternatif uygulama mağalarından uygulama indirmelerine izin verecek. Böylelikle Brezilya, Avrupa Birliği ülkelerinden sonra bunu başaran ikinci ülke olacak.

Ayrıca sadece alternatif uygulama mağazalarına değil, harici ödeme yöntemlerine de izin verecek. Üstelik bunu yapan kullanıcılara gösterilen uyarı mesajında korkutucu ifadelere yer vermeyecek ve tarafsız bir dil kullanmak zorunda olacak. Ancak Apple, kendi komisyonundan tamamen vazgeçmeyecek.

Alternatif mağazalardan satın alınan uygulamaların yüzde 5'i ve uygulama içi satın alımların yüzde 15'i hala Apple'a gidecek. Geliştiriciler, kullanıcıları kendi sitesine yönlendirse de Apple'a bu payı vermek zorunda olacak.

Brezilya'daki rekabet kurumu olan CADE, Apple'a bu kurallara uymak için 105 günü olduğunu söyledi. Apple ise karar uyacağını bildirerek şu açıklamayı yaptı:

CADE'nin düzenleyici talepleri doğrultusunda Apple, Brezilya'daki iOS uygulamalarında değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler kullanıcılar için yeni gizlilik ve güvenlik riskleri getirecek olsa da, özellikle genç kullanıcılara yönelik önemli korumalar olmak üzere bazı tehditlere karşı önlemleri yerinde tutmak için çalıştık. Bu önlemler her türlü riski tamamen ortadan kaldırmayacak ama iOS'un Brezilya'da en iyi ve en güvenli mobil platform olmaya devam etmesini sağlayacak. Biz de kullanıcılar ve geliştiriciler adına haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Apple'ın bu tavizi vermesine neden olan dava 2022'de açıldı. Bir e-ticaret şirketi olan MercadoLibre'nin başlattığı hukuk mücadelesinde Apple, pazardaki hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

Aslında bu konu Avrupa Birliği ya da Brezilya'ya özel değil. Dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler Apple vergisi olarak bilinen komisyonlardan ve Apple'ın alternatiflere karşı olan agresif tutumundan şikayetçi.

Bu nedenle benzer davaların Apple ve Google gibi şirketlerin aleyhine sonuçlanması oldukça önemli ve güzel bir gelişme. 2026'da Türkiye dahil pek çok ülkede kullanıcı lehine kararlar alınması dileğiyle.