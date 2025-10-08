Telefon Kutularında Yeni Dönem: Kablolar da Tarihe mi Karışıyor?

Akıllı telefon üreticileri geçmişte kutu içeriği noktasında oldukça bonkör bir yaklaşım izliyordu. Bu noktada kutu içerisinde şarj stantları, kulaklık ve hatta telefon kılıfları bile çıkabiliyordu. Ancak geldiğimiz noktada tüm bu ek aksesuarları bırakın şarj adaptörleri bile bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak Sony yeni bir sisteme geçiş yaptı. Artık telefon kutularından sadece telefonun kendisi çıkacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sony Akıllı Telefon Kutularında Yeni Dönem: Artık Kablo Bile Yok!

Akıllı telefon üreticileri yıllar boyunca kutulara kulaklık, şarj kablosu ve adaptör gibi çeşitli aksesuarlar ekleyerek kullanıcıları memnun ediyordu. Ancak son birkaç yıldır çevre dostu politikalar gerekçe gösterilerek bu alışkanlıklar birer birer terk edilmeye başladı. Bu dönüşümün öncüsü olan Apple’ın izinden giden markalar arasına şimdi de Sony katıldı.

Sony’nin yeni nesil akıllı telefonu Xperia 10 VII, kutu içeriğiyle teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı. Kullanıcı raporlarına göre cihazın kutusunda yalnızca kullanım kılavuzu bulunuyor; ne şarj kablosu ne adaptör ne de kulaklık yer alıyor. Bu hamle “sürdürülebilirlik” politikası kapsamında değerlendiriliyor ancak birçok kullanıcıya göre çevreye katkı iddiası gerçekte tam tersi bir sonuç doğuruyor.

Apple da kısa süre önce AirPods 4 ve AirPods Pro 3 modellerinde şarj kablosunu kutudan çıkararak benzer bir adım atmıştı. Markalar bu politikayı karbon ayak izini azaltmak adına savunsa da kullanıcılar artık bu aksesuarları ayrı olarak satın almak zorunda kalıyor. Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de ayrı ambalaj ve lojistik süreçleri nedeniyle çevresel etkilerin artmasına yol açıyor.

Sony’nin artık global pazarda daha sınırlı bir varlık göstermesi nedeniyle bu kararın kısa vadede büyük yankı uyandırmayacağı düşünülüyor. Ancak eğer diğer üreticiler de aynı yolu izlerse “kutudan sadece telefon çıkma” dönemi çok yakında tüm sektörde standart hâline gelebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...