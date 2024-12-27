Apple, Şimdiye Kadarki En Büyük Güncellemeyi iPhone 17 Pro'ya Getiriyor

Önümüzdeki sene amiral gemisi iPhone 17 Pro modelini sunmaya hazırlanan Apple'ın şimdiye kadarki en büyük güncellemeyi bu modellere ayıracağı konuşuluyor. Güçlü iç donanımı, yeni tasarımı, gelişmiş malzeme ve yükseltmeleriyle teknoloji dünyasında büyük ses getirecek olan bu modellerde fiziksel SIM bile kullanmayabiliriz. İşte şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detaylar...

A19 Pro Çipi Sağ Olsun: Performansta Üstüne Yok

iPhone 17 Pro’nun kalbinde üstün performans ve verimlilik sunan A19 Pro çipi yer alıyor. 12 GB’a çıkarılan RAM ile cihazda en zorlu görevleri bile kuş hafifliğinde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Dayanıklılık faktörü de bu model için bir üst seviyeye çıkarıldı. Titanyum ve alüminyum karışımı hibrit kasasıyla kendisinden önceki paslanmaz çelikli modellerin yerini alarak hem daha güçlü, hem de daha hafif kasayla öne çıkıyor.

6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarını koruyan iPhone 17 Pro, açık hava görünürlüğünde ve dayanıklılıkta önemli iyileştirmeler sunuyor. Cihazın Dynamic Island bölgesi daha küçük bir hale getirilerek daha sürükleyici bir ekran deneyimi sağlanmış.

Selfie'ler Bile Bir Başka Güzel

iPhone 17 Pro’nun en dikkat çeken değişikliği, ikonik üçgen kamera düzeninden yatay bir kamera çubuğuna geçiş yapması.

Bu yeni tasarım yalnızca cihazın estetik görünümünü geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Dayanıklı alüminyum malzemeden üretilen bu kamera çubuğunda üç adet 48 MP kamera lensi yer alıyor:

Geniş açılı lens

Ultra geniş açılı lens

Telefoto lens

24 MP FaceTime kamerasıyla gelen iPhone 17 Pro, daha net selfie’ler ve yüksek kaliteli görüntülü aramalar için tasarlanmış. Kişisel veya profesyonel kullanımda rakiplerine epey fark atacak diyebiliriz.

SIM Kart Tepsileri Çöpe!

Apple’ın özel olarak tasarladığı Wi-Fi 7 ve Bluetooth çipi, bağlantı hızını ve güvenilirliğini artırıyor. Apple’ın kendi 5G modemini geliştirdiği söylentileri de cihazın performans kontrolünde bağımsız bir adım atıldığını kanıtlar nitelikte.

Nicedir fiziksel SIM tepsilerini kaldırma yolunda da ilerleyen şirket; iPhone 17 Pro’da daha fazla ülkede yalnızca eSIM desteği sunacak. Tabii eSIM altyapısının her bölgede olmadığını ve böyle bir gelişme her model için geçerli olursa sıkıntı yaratacağını hatırlatmakta fayda var.

Sizce iPhone 17 Pro modelleri teknoloji dünyasında çığır açmaya yeterli olacak mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.