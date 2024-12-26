A101, Uygun Fiyata PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy Z Fold 5 Satıyor

A101, yeni konsol ve katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Bilkom garantili PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy Z Fold 5 satılıyor.

A101'de Satılan PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy Z Fold 5'in Fiyatı

A101'de bugün (26 Aralık 2024) itibarıyla PlayStation 5 Slim CD'li ve 1 TB SSD'li sürüm 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy Z Fold 5 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 57 bin 499 TL fiyat belirlendi.

Satışa sunulan ürünler arasında 17 bin 299 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A55 5G, 8 bin 499 TL fiyatlı Redmi 13, 1.299 TL fiyata sahip Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı ve 4.999 TL fiyatlı Logitech mikrofonlu webcam bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 63 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 75" 4K QLED TV, 26 bin 999 TL fiyatlı Samsung 55" 4K smart LED TV, 50 bin 999 TL fiyata sahip LG 55" 4K smart OLED TV, 8 bin 999 TL Fiyata sahip Samsung 43" 4K akıllı monitör de satılıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.