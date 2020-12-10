Apple'dan Tesla Benzeri Apple Car İçin Dev Anlaşma

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple ve TSMC arasında Apple Car için yonga anlaşması yapıldı. Bu, ABD'li teknoloji devi Apple'ın TSMC ile yonga teknolojileri üzerinde çalıştığını ve hatta TSMC fabrikasında "Tesla'ya benzer" bir Apple Car tasarlandığını iddia ediyor.

Apple'ın, Tesla'ya benzediği söylenen bir Apple Car otonom aracı için TSMC ile çalıştığı bildiriliyor. Cupertino'lu teknoloji devinin Project Titan isimli ekibiyle sürücüsüz arabaları kolaylaştırmak için teknoloji geliştirmeye odaklandığı düşünülüyor, ancak diğer raporlar Apple'ın kendi aracını da geliştirebileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz gün DigiTimes'ta ortaya çıkan raporlar, Apple'ın Tayvan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile otonom çip teknolojisi üzerinde çalıştığını bildirdi. Her iki şirketin Apple Car için çip üretecek bir fabrika hazırlığında bulunduğu ve şu anda otomotiv tedarik zinciri için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Apple Car için yonga anlaşması: Apple Car ne zaman tanıtılacak?

DigiTimes'ın iddiasına göre Apple Car modeli Tesla'ya benzeyecek bir otonom tasarıma sahip olacak, ancak bunun detayları paylaşılmadı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın otonom araç çiplerini TSMC'den alacağını tahmin etmişti. Kuo, Apple Car'ın 2023 ile 2025 arasında piyasaya çıkabileceğini savunuyordu.

Bunlara ek olarak TSMC, Arizona'da bir yonga üretim tesisinin inşasını sürdürüyor. Ortaya çıkan bu raporlar, TSMC fabrikasında Apple Car yongasının üretildiğine dair bir kanıt olabilir. 2021'de Apple Car tedarikçileri hakkında daha fazla şey duyacağımıza inanılıyor.

Ayrıca bilmeyenler için; Apple'ın detay vermeden üzerinde çalıştığı iddia edilen Project Titan ekibi, yıllar içinde farklı iddialarla gündeme geldi. Proje, personel kesintileriyle sıkıntıya uğramış olsa da, otonom sistemler üzerine çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan başka bir raporda ise Apple'ın kendi aracını piyasaya sürmeye, diğer otomobil üreticileri için kendi kendine sürüş sistemlerini tasarlamaya veya üçüncü taraf otomobillerle satış sonrası uyumluluk kiti geliştirmeye devam ettiği öne sürüldü.