Apple Araba Hayallerini Başka Bahara Erteledi

Trilyon dolarlara ulaşan değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinin başında gelen Apple, yıllardır araba üretmek için çalışmalarına devam ediyordu. Project Titan olarak bilinen otonom araba çalışmaları, bugün itibarıyla sonlandı. Apple, Project Titan projesinde çalışan 200 çalışanını başka görevlere kaydırdı.

Otonom araç projesindeki olumsuz sonuca dair CNBC’ye açıklamalarda bulunan Apple’ın sözcüsü, “Projenin parçası olan bazı gruplar, şirketteki diğer departmanlara kaydırıldılar” diyerek konuyu doğrularken, projeye tekrar odaklanmak istediklerini aktardı. Apple’ın otonom sürüş üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren sözcü, topyekün bir araç projesinden daha çok “kilit” geliştirmelere yöneleceklerini aktardı.

Sözcünün açıklamaları şu şekildeydi: “Otonom sistemleri Apple teknolojileriyle birleştirerek yeni ürünler çıkarmaya çalışan çok yetenekli bir ekibimiz var. Bu ekip çalışmalarını 2019 için birkaç kilit noktaya yoğunlaştıracak ve geriye kalan 200 kadar kişi başka pozisyonlarda çalışmaya devam edecekler. Projede kalanlar ise makine öğrenimi ve diğer detaylar üzerindeki çalışmalarını hızla sürdürecekler. Otonom sistemlerde büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz ve Apple’ın benzersiz kapasitesini olaya dahil ederek, başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz.”

Apple’ın Project Titan projesi 2014 yılında başlamıştı. Buna rağmen Apple projeye dair yıllar yılı detay vermekten kaçınmış, gizemli şekilde çalışmalarına devam etmişti. Tüm bu gizliliğin altından Apple’ın araba modeli çıkacağı iddiaları ortaya atılmaya başlanırken, bugün itibarıyla araba hayali sonlanmış oldu.