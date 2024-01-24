Apple Car Projesine Yönelik Yeni Tarih Verildi: Ne Zaman Yollarda Olacak?
Yeni bir rapor, Apple'ın Apple Car projesini yeniden ertelediğini ortaya koyuyor. Peki merakla beklenen otomobil ne zaman yollarda olacak? İşte detaylar!
Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın uzun zamandır beklenen elektrikli otomobil projesinde önemli değişikliklere gidiliyor.
Şirketin otonom sürüş desteğiyle gelmesi planlanan otomobiline yönelik son aylarda ortaya çıkan iddialı planları görünüşe göre suya düşmüş gibi görünüyor ve otomobilin Tesla'nınkine benzer bir otomobil olacağı söyleniyor.
Bunun yanı sıra söylentilere göre "Apple Car"ın 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da daha önce hedeflenen tarihe kıyasla yeni bir ertelemeye işaret ediyor.
Apple Car, 2028 Yılına Ertelenmiş Olabilir
Apple Car'ın otonom yetenekleri Seviye 5 sisteminden (tam otomasyon) Seviye 4'e (belirli durumlarda tam otomasyon) ve kısmi otomasyon anlamına gelen Seviye 2+ sistemine indirilmiş durumda. Bu da otomobilin şerit merkezleme ve frenleme/hızlanma desteği gibi sınırlı otonom sürüş özellikleri sunacağını ancak yine de sürücünün tüm dikkatini gerektireceğini gösteriyor.
Apple'ın bu güncellenmiş stratejiyi uygulamak için Avrupa'daki potansiyel üretim ortaklarıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Hedeflerdeki azalmaya rağmen şirketin nihayetinde Seviye 4 otonom bir sistem sunma arzusu devam ediyor.
Bu değişikliklere yol açan karar alma süreci CEO Tim Cook, Apple yönetim kurulu ve proje başkanı Kevin Lynch ile yapılan yoğun toplantılardan sonra sonuçlandı.
Esasında proje, Doug Field'ın 2021'de projeden ayrılmasından bu yana belirsizlikle karşı karşıyaydı. Yönetim kurulunun 2023 yılı boyunca otomobil planı üzerinde sürekli değişiklikler yapma arzusu, projenin karşılaştığı zorlukların devam ettiğini gösteriyor.
Apple Car Projesinde Hareketlilik: Yeni Test Sürücüleri İşe Alındı!
Apple, 2023'ün başlarında otonom araç programına verdiği önemi azalttıktan sonra şimdi ise test sürücülerini yeniden çalışmaya başlatıyor.
Peki sizin Apple Car'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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