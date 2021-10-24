Apple Car Pil Anlaşmalarında Başka Bir Engelle Karşı Karşıya

Apple Car pil anlaşmaları yeni sorunlar yaşıyor. Apple'ın piller için Çin'in CATL ve BYD ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi, ancak teknoloji devinin bazı yüksek talepleri üzerine görüşmeler bozuldu.

Apple Car projesi son birkaç yıldır tekrar tekrar başladı. Projeyi ilk ortaya çıktığında takip edenlerin çoğu, projenin öldüğünü düşündü. Ancak Apple'ın projeyi ilerlettiğine ve pil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğuna dair bir söylenti ortaya çıktı.

Apple Car pil anlaşmaları için Çinli üreticiler devrede

Apple ile iddia edilen görüşmelerde özellikle adı geçen pil üreticileri, her ikisi de Çin merkezli CATL ve BYD idi. Rapora göre proje yine durdu. Bu sefer, projeyi durduran, Apple'ın projesi için pil tedarik etmesine izin veren bir anlaşma imzalamak için belirli tavizler talep etmesi oldu.

Projeye aşina olduklarını iddia eden kaynaklar, Apple'ın herhangi bir anlaşma imzalamadan önce pil üreticilerinden birinin ABD'de bir ekip ve pil üretim tesisi kurmasını istediğini söylüyor.

Kaynaklara göre her iki pil üreticisi de Apple'ın talebini karşılamayı reddetti. CATL'nin, ABD ile Çin arasındaki gerilime dayanarak ABD ekiplerini işe almamaya veya eyaletlerde fabrika kurmamaya karar verdiği bildirildi. Öte yandan BYD'nin, yalnızca Apple'ın kullanımı için sıfırdan bir fabrika inşa etmekten rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Bir pil üreticisinin, fabrika inşa etmeye ve yalnızca bir müşteriden muhtemelen milyonlarca dolarlık yatırımla bir işçi ekibini işe almaya karşı çekincelerini anlamak kesinlikle kolaydır. Bununla birlikte, elektrikli araçlar için büyük bir pil talebi var ve Apple'ın planları değişirse diğer otomobil üreticilerinden de bir talep olacak gibi görünüyor.

Söylentiler, Çin seçeneklerinin kurumasıyla Apple'ın Japon pil üreticilerine yaklaştığını gösteriyor. Apple'ın hangi Japon şirketiyle konuştuğuna gelince, bu şimdilik bir muamma.

Apple Car yıllardır çile çekiyor. Bununla birlikte teknoloji şirketinin aracı üretmek için Hyundai ile bir anlaşmaya yakın göründüğü 2021'in başlarında söylentiler yeniden yükseldi. Koreli otomobil üreticisi daha sonra herhangi bir görüşmenin Apple ile çalışma taahhüdü olmaksızın sona erdiğini doğruladı.

Piller, elektrikli araç pazarına yoğun bir şekilde girmek isteyen otomobil üreticilerinin karşılaştığı en büyük darboğazlardan biri olmaya devam ediyor.