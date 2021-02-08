Hyundai ve Kia, Apple ile Görüşmediğini Açıkladı: Apple Car Ne Olacak?

Apple Car ile ilgili söylentiler son günlerde artmaya devam ederken Hyundai ve Kia tarafından beklenmedik bir haber geldi. Hyundai ve Kia, Apple'ın araba projesi hakkında şirket ile görüşmediklerini duyurdu. Apple Car ne zaman çıkacak? Son durumu bir araya getirdik.

Hyundai ve Kia, Apple Car Hakkında Görüşme Yapmadı

Geçtiğimiz günlerde Apple Car modelinde Hyundai ve Kia'nın imzası olacağı yönünde bir sızıntı gelmişti. Hyundai ve yan kuruluşu Kia Motors, Apple ile sürücüsüz bir araba hakkında görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

Çeşitli kaynaklar, geçtiğimiz haftalarda Apple ve Hyundai'nin Apple Car ile ilgili görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü. Son zamanlarda, raporlar Apple'ın Hyundai'nin yan kuruluşu Kia Motors ile 3.6 milyar dolarlık potansiyel bir yatırımla çalışacağını ortaya atılmıştı.

Kore'den gelen bir yerel rapor, anlaşmanın bu ay içinde ilan edilebileceğini bile söylemişti. Bloomberg Cuma günü, Hyundai ve Apple'ın, geçen ay Hyundai'nin hatalı açıklamasıyla Apple'ın "üzüldüğünü" söyleyerek görüşmelerinde frene bastıklarını bildirdi.

Bloomberg bugün ise şu açıklamayı yaptı:

Hyundai Motor Co. ve iştiraki Kia Motors Corp., teknoloji devi ile çalıştıklarına dair raporları ve spekülasyonları takiben, Apple Inc. ile sürücüsüz bir elektrikli araç geliştirmek için işbirliği yapma konusunda görüşmelerde olmadıklarını söyledi. Güney Koreli otomobil üreticileri, otonom elektrikli otomobil geliştirme konusunda çok sayıda şirketle görüşüyor, ancak Pazartesi günü düzenleyici dosyalara göre herhangi bir karar verilmedi.

Apple'ın tamamen elektrikli, kendi kendine giden arabasının üretimi için "en az altı otomobil üreticisi" ile görüştüğü söyleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.