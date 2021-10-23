Apple M1 Max Benchmark Testlerinde Rakip Tanımıyor

Apple M1 Max benchmark puanı ile yeni kriterlerde rekabeti yok ediyor. Apple, yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcilerinin ne kadar hızlı olduğu konusunda övünmek için önemli miktarda zaman harcadı, ancak herhangi bir şirketin pazarlama numaralarını ciddiye almak zor.

2021 MacBook Pro'daki yeni M1 Max çipi, etkileyici CPU kıyaslamaları ile Apple markalı dizüstü bilgisayarların hayranlarını şimdiden şaşırttı. M1 Max'ten alınan yeni bir dizi test, SoC'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Geekbench'teki gönderiye göre, 64 GB birleşik belleğe sahip bir M1 Max yongası ile donatılmış 2021 MacBook Pro, 68870'lik puan alma kapasitesine sahip. Bu, M1 yongalı 13 inç MacBook Pro puanının kabaca üç katı. (Geekbench'te 21800 puan aldı.)

Apple M1 Max benchmark puanı şaşırtıyor

Pazartesi günü Unleashed etkinliğinde Apple, M1 Max yonga setinin şimdiye kadar yarattığı en güçlü SoC olduğunu söyledi. Şirket, orijinal M1 çipinden dört kat daha hızlı olduğunu bile iddia etti.

Mevcut kıyaslamalar üç kat daha hızlı görünüyor. Ancak kıyaslama yapılan sistemde M1 Max'in hangi konfigürasyonunun kullanıldığından emin olmadığımızı belirtmekte fayda var.

Orijinal duyuru sırasında Apple, M1 Max'i hem 24 hem de 32 çekirdekli GPU yapılandırmasında sunacağını söyledi. Gördüğümüz rakamlara göre; geliştirici Steve Troughton-Smith gibi bazıları, gördüğümüz mevcut kıyaslamanın 24 çekirdekli GPU'ya dayanabileceğine inanıyor.

Bu inancın büyük bir kısmı, sayıların Nvidia'nın RTX 3080'in dizüstü bilgisayar versiyonunda görülen 90.000'den fazla puanın altında kalmasından kaynaklanıyor. Bu önemli, çünkü Apple, M1 Max'in en yüksek performansının ayrık GPU ile eşleşeceğini iddia etmişti.

Genel olarak Apple'ın en yeni SoC'leri harika sayılar sunmaya devam ediyor. Elbette kıyaslamalar, cihazın günlük görevler sırasında ne kadar iyi çalışacağının tam hikayesini asla anlatmaz. Ancak içerideki teknolojinin ne kadar güçlü olduğunu belirlemenin iyi bir yoludur.

MacBook Pro'lar pek çok sorundan ötürü halen oyuncu bilgisayarı olmaya aday değiller. Yine de yıllar içerisinde bir şeyler değişebilir.

Bu kadar yüksek puanlarla, Apple'ın bilgisayarlarını şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü yongalardan biri olarak M1 yongasıyla övmeye devam etmesi şaşırtıcı değil.