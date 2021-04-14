Apple Car hakkında yeni gelişme yaşandı. Apple Car ne durumda? Apple'ın bir süredir elektrikli otomobil sektörüne giriş yapma hazırlığında olduğu söyleniyordu şimdi de gelen raporlar şirketin Apple Car projesi için ortak bulduğunu gösteriyor.

Apple, Apple Car için Ortak Bulmuş Olabilir

The Korea Times'ın haberine göre Apple'ın LG ve Magna'nın ortak otomotiv projesi olan "LG Magna e-Powertrain" ile bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğu söyleniyor. Anlaşmanın, LG ve Magna'nın 2025'te üretime girmesi beklenen Apple Car'ın ilk serisini üretmesiyle sonuçlanacağı bildiriliyor.

LG ve Magna, Tesla, General Motors, BMW ve Ford dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketleri için parça tedarik ediyor. Apple'ın LG ve Magna ile anlaşma sağlayıp sağlamayacağı şu noktada bilinmezliğini korumakta. Apple daha önce de çeşitli şirketler ile görüşme gerçekleştirmişti. Apple, elektrikli otomobil projesi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple Car Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda gelen bir rapor Apple'ın muhtemelen bir dereceye kadar otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli olması beklenen otomobili piyasaya sürmek için "en az on yıl" vakit alacağını iddia ediyor. Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz haftalarda Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti.

Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

Analist Kuo, Apple'ın uzun vadeli iPhone üretim ortağı Foxconn'un Apple Car tedarik zincirinin bir parçası olmasını beklemiyor. Apple, akıllı telefon üretiminde olduğu gibi, Apple Car'ın üretimi ve montajı için de birden fazla tedarikçi ile çalışabilir. Bununla birlikte Apple Car modeli de 18 dakikada %80 oranında şarj olabilir. Bunların hepsi bir iddia.

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