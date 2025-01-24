Apple'dan Kötü Haber Geldi: CarPlay 2 Gelmiyor

Apple, kuşkusuz 2000'lerin en başarılı şirketi. Özellikle 2010 sonrasına damga vuran teknoloji devi; iPhone, MacBook ve AirPods gibi ürünlerle tüketicilerin adeta ağzını sulandırıyor. Ancak şirketin son yıllardaki en başarılı ürünü muhtemelen bunlar değil "CarPlay".

iPhone'unuzu arabanıza bağlayarak navigasyon, müzik, mesajlaşma ve diğer uygulamaları kullanmanızı sağlayan bir araç entegrasyon sistemi olan CarPlay, en hafif tabiriyle bir araç akıllandırma sistemi. Kullanıcılar tarafından çok sevilen bu teknolojinin yeni sürümü uzun zamandır bekleniyordu. Ancak Apple, CarPlay 2'nin 2024'te piyasaya sürüleceği vaadini geri çekti.

CarPlay 2 Ne Zaman Çıkacak? Apple'dan Sessizlik!

Apple, CarPlay 2'nin 2024'te piyasaya sürüleceği vaadini resmen geri çekti. Şirket intermet sitesinden 2024 tarihini kaldırarak gecikmeyi doğruladı. Apple, yaptığı açıklamada, "Yeni nesil CarPlay, CarPlay'in yıllardır süren başarısı ve kazanılan bilgiler üzerine inşa ediliyor. Otomobil üreticileriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her marka, CarPlay 2'yi destekleyen modellerini duyurmaya yaklaştıkça daha fazla detay paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Bir süredir bu sayfada CarPlay 2'nin 2024'te piyasaya sürüleceğini iddia ediliyordu. Ancak, yıl sonuna kadar herhangi bir duyuru yapılmadı ve site güncellenerek 2024 tarihi kaldırıldı. CarPlay 2, mevcut CarPlay'e kıyasla daha derin bir entegrasyon ve daha "akıllı" bir deneyim vaat ediyor. Ancak çıkış tarihi şu an için belirsiz.

Elbette ki bu halihazırda oldukça iyi bir deneyim sunan Apple CarPlay'in yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Günümüzde hem kablolu hem de kablosuz versiyonları olan bu teknoloji, 30 yıl önce piyasaya çıkan bir aracı bile 2025 şartlarına uygun hale getiriyor. CarPlay 2'nin ise bunun üzerine nasıl bir fark koyacağı kağıt üzerinde açık olsa da pratikte belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten de CarPlay 2'ye ihtiyaç var mı yoksa mevcut versiyon oldukça yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilrisiniz.