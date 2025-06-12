Apple CarPlay İçin Yıllardır Beklenen Özelliği Nihayet Kullanıma Sundu

Apple, bugün yaptığı açıklamayla iPhone kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özelliği gündeme getirdi. Şirket, sevilen araç içi eğlence platformu CarPlay ile ilgili yeni özelliğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre CarPlay, yıllardır beklenen video oynatma desteğine kavuştu. Yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar, desteklenen araçlarda CarPlay ekranı üzerinden video izleme imkanına sahip olacak ve iPhone cihazlarından AirPlay teknolojisi aracılığıyla kablosuz olarak video akışı yapabilecek.

Yalnızca Park Halindeyken Video İzlenebilecek

Ancak bu yeniliğin güvenlik odaklı bazı sınırları da bulunuyor. Apple'ın duyurusuna göre video oynatma desteği yalnızca araç park hâlindeyken aktif olacak. Araç hareket ettiğinde, CarPlay'e bağlı iPhone bu durumu algılayacak ve video oynatımını otomatik olarak sonlandıracak. Şirket, bu kısıtlama ile beraber sürücülerin araç ile hareket halindeyken dikkatlerinin dağılmasını önlemek istiyor.

Öte yandan teknoloji devi, söz konusu özelliğin çalışması için otomobillerin CarPlay ile AirPlay video entegrasyonunu desteklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle bazı modellerde bu özelliği kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, şirket herhangi bir açıklama yapsamasa da yeni video oynatma özelliğinin hem standart CarPlay hem de daha gelişmiş CarPlay Ultra sürümlerinde destekleneceği tahmin ediliyor.

Apple, bu yeni özellikle ilgili henüz ekran görüntüleri veya ek teknik detaylar paylaşmadı. Ayrıca özelliğin hangi ülkelerde aktif olacağı da yerel güvenlik düzenlemelerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Apple’ın geliştirici portalında konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Araç içinde AirPlay video desteği, kullanıcıların park halindeyken iPhone’daki favori videolarını CarPlay ekranında izlemesini sağlayacak. Bu özelliği etkinleştirmek için CarPlay’e AirPlay video entegrasyonu eklenmesi gerektiğini unutmayın.

Elektrikli Araçlar İçin Hayat Kurtaran Bir Özellik Olabilir

Bu yenilik, özellikle elektrikli araç kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayabilir. Zira yeni özellikle beraber şarj istasyonlarında beklerken, sürücülerin ve yolcuların araç içindeki ekrandan video izleyerek vakit geçirmeleri mümkün olacak.

Nitekim bazı elektrikli araç markaları, bu özelliği kendi sistemlerinde hâlihazırda sunuyor. Örneğin Tesla, uzun süredir Netflix, YouTube, Hulu ve Twitch gibi uygulamalardan video oynatabilen dahili Theater uygulamasıyla benzer bir deneyim sağlıyor.

Bugüne dek CarPlay üzerinden video izlemek isteyen bazı kullanıcılar, jailbreak işlemleri veya TestFlight üzerinden yayınlanan üçüncü taraf uygulamalarla bu işlevi sınırlı şekilde elde edebiliyordu. Ancak Apple, bu özelliği artık resmi olarak ve güvenli koşullarda sunmaya hazırlanıyor.