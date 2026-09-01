Apple'ın Yeni CEO'su, Tim Cook'tan Görevi Devraldı

Tim Cook'un Apple CEO'su olarak dün son günüydü. Görevini bugün itibarıyla bırakan eski CEO, şirket bünyesinde hâlâ yer almaya devam edecek olsa da onun işlerini artık yeni bir isim üstlenecek. Cook, şirketten ayrılmadan önce çalışanlarına br yazı da gönderdi.

Tim Cook'un Yerine Apple CEO'su Olarak Kim Geldi?

Apple, Nisan ayında Tim Cook'un CEO'luk görevini bırakacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla Tim Cook'un yerine yeni CEO olarak John Ternus geldi. Tabii, Cook'un şirket ile olan bağları tamamen kopmayacak. Bundan sonraki süreçte şirkette yönetim kurulu icra başkanı olarak yer almaya devam edecek. Ternus da CEO'luk görevinin yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak.

Tim Cook'un Yeni Görevi Ne Olacak?

Cook'un CEO koltuğunu Ternus'a devrettikten sonraki yeni görevi, özellikle hükûmetler ve politikacılarla olan ilişkilerde Apple'ı temsil etmek olacak. Ayrıca şirketin yeni CEO'su olarak göreve gelen John Ternus'a geçiş döneminde de yardım edecek. Bunların yanı sıra birçok önemli konuda şirkete danışmanlık da yapacak. Yani şirketin uzun vadeli stratejileri ve önemli kurumsal konularda etkili olmaya devam edecek.

Tim Cook Döneminde Apple'da Ne Tür Değişiklikler Oldu?

Cook, 2011'den bu yana CEO'luk görevini üstleniyordu. Onun döneminde Apple'da ciddi değişimler meydana geldi. Piyasada değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan yıllık geliri 108 milyar dolardan 416 milyar doların üzerine çıktı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre aktif olarak kullanılan Apple cihazların sayısı, 2,5 milyarı geçti.

Buna ek olarak ürün yelpazesi de bir hayli genişledi. Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro da dahil olmak üzere birçok ürün piyasaya sürüldü. Ayrıca Apple Music, iCloud ve Apple TV de dahil olmak üzere birçok hizmete olan ilgi arttı. Ayrıca Apple, kendi işlemcilerini tasarlamaya başladı.

Tim Cook, Çalışanlara Nasıl Bir Mesaj Bıraktı?

Tim Cook, çalışanlara gönderdiği yeni yazıda hem Apple hem çalışanlara olan sevgisine değinip şirketin başarılarının kendi başarısından çok ekibin başarısı olduğunu vurguladı. Şirketin en büyük gücünün ise şirket kültürü ve çalışanları olduğunu ifade etti. Yazıda ayrıca Apple'dan ayrılmadığını, sadece CEO'luk görevini bıraktığını, CEO'luğu John Ternus'a devretmekten dolayı içinin rahat olduğunu söyledi.

John Ternus Daha Önce Ne Yapıyordu?

John Ternus, dışarıdan gelip doğrudan Apple CEO'su olarak göreve başlamadı. Yaklaşık olarak 25 yıldır Apple bünyesindeydi. Şu ana kadar donanım tarafında üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu. Doğrudan Tim Cook'a bağlı br isimdi. Apple'ın neredeyse bütün donanım ekiplerinden sorumluydu. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve dahası için kilit isimdi.

Artık CEO olduğuna göre sadece iPhone ya da Mac'in tasarımından sorumlu olduğu günler geride kaldı. Şu an Apple'ın tamamından sorumlu. Pazarlama, yazılım, finans, yapay zeka, donanım, yatırımcılar, çalışanlar, şirketin izleyeceği stratejiler ve çok daha fazlasında kendisini oldukça büyük bir sorumluluk bekliyor.

Editörün Yorumu

Apple, Tim Cook döneminde çok önemli ilerlemeler kaydetti. Bunu inkâr edemeyiz ama bazı olumsuzlukları göz ardı da etmemek gerek. 2020 yılında iPhone 12 serisiyle birlikte kutulardan şarj adaptörü ve benzerleri kaldırıldı. Bu da tüketicilerin gereksiz yere harcama yapmaya başlamasına neden oldu. Öte yandan kendisinin döneminde rakipleri yapay zeka alanında birden ivme kazanmışken Apple değişime geç kaldı. John Ternus'un bu yüzden özellikle yapay zekaya ağırlık vereceğini düşünüyorum.