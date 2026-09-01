TCL'den 8.000 mAh Bataryalı Tablet! MediaTek İşlemci ve Dahası

TCL yeni bir tablet tanıttı. Böylece Tab A1'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. 6 GB RAM ile birlikte gelen tablette MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Bu arada tablette dört adet hoparlör mevcut.

TCL Tab A1'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2112 piksel

1320 x 2112 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Helio G100

Helio G100 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Hoparlör: 4 adet

4 adet Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Boyut: 251,28 x 163,2 x 6,2 mm

251,28 x 163,2 x 6,2 mm Ağırlık: 430 gram

TCL Tab A1'in Ekran Özellikleri Neler?

11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzeirnde 1320 x 2112 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. 500 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli TCL Tab A1 Plus'ta 12,2 inç ekra nboyutu, 1600 x 2400 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 550 nit parlaklık tercih edilmişti.

TCL Tab A1'in İşlemcisi Nasıl?

Tab A1 gücünü Helio G100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. Bu arada Helio G100 işlemcisinin TECNO Camon 30S Pro ve Infinix Hot 50 4G dahil olmak üzere pek çok cihazda da yer aldığını belirtelim.

TCL Tab A1'in Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 251,28 x 163,2 x 6,2 mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığında olan tabletin ön yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada TCL Tab A1 Plus'ta da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

TCL Tab A1'in Bataryası Kaç mAh?

TCL Tab A1'de 8.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapamk gerekirse TCL Tab A1 Plus'ta da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

TCL Tab A1 Türkiye'de Satılacak mı?

TCL Tab A1'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Tab 10L Gen 4 ve Tab A1 Plus dahil olmak üzere TCL markasının pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Tab A1'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TCL Tab A1'in Fiyatı Ne Kadar?

TCL Tab A1 için 190 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 172 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. TCL Tab A1'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

TCL Tab A1'in tasarımını çok beğendim. Bence tercih edilen uzay mavisi renk seçeneği, tabletin etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada tasarımın yanı sıra özellikler de dikkatimi çekti. Örneğin yüksek batarya kapasitesi, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. Tabletin su sıçramalarına karşı dayanıklı olması da önemli bir avantaj. Örneğin yemek yaparken tezgahta su sıçramalarından korkmadan tariflere bakabilir ve video izleyebilirsiniz.