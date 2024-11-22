Apple, ChatGPT’ye Rakip "‘LLM Siri" Üzerinde Çalışıyor

Apple, Siri'yi daha doğal ve sohbet odaklı bir asistan haline getirecek büyük bir yapay zeka güncellemesi planlıyor. “LLM Siri” olarak adlandırılan bu yeni asistan, Apple’ın büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenecek ve ChatGPT ile Google Gemini Live gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefleyecek. Yenilenen Siri, kullanıcılara daha doğal bir yapay zeka deneyimi sunarak konuşmaları akıcı ve robotiklikten uzak bir hale getirecek. Ayrıca metin özetleme, yazı oluşturma ve çok adımlı komutlar gibi karmaşık işlemleri gerçekleştirebilecek.

"Siri'nin Gücü Basit ve Etkili Görevlerde Yatıyor"

Apple, yapay zeka yeteneklerini cihaz tabanlı ve gizlilik odaklı çözümlerle dengelemeyi amaçlıyor. Apple Yazılım Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, The Wall Street Journal ile yaptığı bir röportajda Siri'nin farklı yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

OpenAI’nin gelişmiş ses modu, kuantum fiziğiyle ilgili sorular sormak ya da şiir yazmak için harika. Ancak Siri, garajınızı açmak veya bir mesaj göndermek gibi birçok günlük görevi hızlı ve yerel olarak yapıyor. Bu dünyalar elbette birleşecek, ama Siri’nin gücü basit ve etkili görevlerde yatıyor.

LLM Siri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, AI tabanlı Siri'nin ilk özelliklerini 2025'te piyasaya sürmeyi ve 2026'da tam işlevselliğiyle kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.