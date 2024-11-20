Microsoft HarperCollins ile Anlaştı: Yeni "Kurgu Dışı" İçerikler için Yapay Zeka Modelleri Eğitiliyor

Yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla Microsoft ve News Corp arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında özellikle yayınevinin kurgu dışı içeriklerinden elde edilecek bilgiler üzerine odaklanıyor.

Henüz resmi olarak açıklanmamış bir model için kullanılacak bu veri, büyük teknoloji şirketlerinin ve yayıncıların arasında büyüyen iş birliklerinin en son örneği, tabii şimdilik.

Daha Güvenilir Bilgi Paylaşımına Zemin Hazırlıyorlar

Yayıncıların da yardımıyla yeni yapay zeka modelleri tamamen kurgu dışı içerikleri baz alarak sıkı bir eğitimden geçecek. Böyle bir sistem başarıya ulaştığı taktirde verilerin daha doğru ve güvenilir kapsamda sağlanması bekleniyor.

Bilindiği üzere yapay zeka modelleri ve "telif ihlalleri" günümüzde sık duyduğumuz kavramlar. Modeller, izinsiz kazıma yöntemiyle özellikle yayıncıların hakkını ihlal ettiğinden sık sık şikayet ediliyorlar. Yayıncılar yakın geçmişte büyük davalardan yine büyük ödemeler aldılar.

Böyle bir anlaşma, bu gibi durumların önüne geçmekle kalmayıp şirketler arasında karşılıklı fayda da sağlayacak.

Teliflerden Kurtulmak için Pek Çok Anlaşma Yapıldı

OpenAI, hem derinlikli bilgi vermek hem de bu hizmeti verirken telif hakkı ihlallerinden sıyrılmak adına geçtiğimiz Mayıs'ta News Corp'un Wall Street Journal ile 250 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ayrıca Financial Times, Axel Springer ve Dotdash Meredith gibi büyük yayınlarla da aynı amaca hizmet edecek anlaşmalar imzalandı.

Google ve Reddit de benzer anlaşmalarla OpenAI ile el sıkıştı. Yapılan 60 milyon dolarlık anlaşmayla ChatGPT, Reddit'teki alt başlıkların zengin veri havuzundan faydalanabiliyor.