Apple, Steam Benzeri Aile Korumasıyla Çocukları Güvende Tutacak

Son yıllarda çocukların dijital güvenliği konusundaki tartışmalar giderek büyüyor. Örneğin, Avustralya 16 yaşın altındaki herkes için sosyal medya yasağı getirmişti.

Tahmin edersiniz ki bu tarz kurallar kolay bir şekilde uygulanamıyor. Çünkü çocukların çoğu yaş sınırı kurallarını nasıl aşacağını biliyor. Kimlik kontrolü yapmak da ciddi gizlilik riskleri doğurduğundan önerilmiyor. Apple da burada bir orta yol bulma peşinde.

API Aracılığıyla Yaş Paylaşımı

Şirket beyaz bir kitap yayımladı. Bu kitapta ebeveyn kontrol sisteminde yapacağı değişikliklerden bahsediyor.

Apple, ebeveynlerin çocuklarının geniş yaş aralığını uygulamalarla paylaşmasına izin verecek. Bu sayede uygulamalar, çocukların yaşına uygun içerikler sunabilecek.

Sistem sayesinde ebeveynler; çocuklarının tam yaşlarını ve kimliklerini paylaşmaya gerek kalmadan bilgilerin işlenmesinden yararlanacak. Yaş bilgisi, bir API aracılığıyla paylaşılacak ve bu bilgi uygulamalara iletildiğinde, otomatik olarak yaşa uygun içerikler gösterilecek.

İsteğe Bağlı Çalışan Sistem

Apple, bu API'yi "dar kapsamlı, veri minimizasyonu sağlayan ve gizliliği koruyan bir araç" olarak tanımlıyor. Önemli bir nokta, uygulama geliştiricileri veya şirketler bu bilgiye doğrudan erişemeyecek.

Ebeveynler, bu bilgiyi açıkça paylaşmayı seçerse erişim sağlanacak. İlaveten istedikleri zaman bu bilgiyi paylaşmayı durdurabilecek.

Apple, uygulama geliştiricilerinden uygulamaları hakkında daha fazla bilgi paylaşmalarını isteyecek. Örneğin uygulamaların hangi senaryolarda hassas içerik sunduğu ve kullanıcıların ne tür materyallere erişebileceği gibi detaylar talep edilecek.

Yaş Grupları Üç Ayrı Kategoriye Ayrılıyor

Bu bilgiler gönderildikten sonra, Apple uygulamalara daha ayrıntılı yaş derecelendirmeleri atayacak. App Store'da uygulamalar artık iki kategoriden ziyade 13+, 16+ ve 18+ olmak üzere üç kategoriye ayrılacak.

Böylece ebeveynlerin çocukları için daha uygun içerikler seçmesini kolaylaştıracak. Sizce bu özellik başarılı olur mu? Yorumlarda tartışalım.