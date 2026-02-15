Apple'dan Kritik Uyarı: Bu Güncellemeyi Hemen Yapın

Apple, iPhone ve Mac kullanıcıları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Şirket, bu güncelleme ile sistemlerinde bulunan kritik bir güvenlik açığını kapattı. CVE-2026-20700 olarak adlandırılan bu güvenlik açığı, Apple'ın işletim sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan dyld sisteminde tespit edildi. Söz konusu açık sayesinde saldırganlar cihazınıza zararlı yazılım yükleyebiliyor, verilerinizi çalabiliyor ya da sizi izleyebiliyor.

dyld Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli?

Apple'ın konuya ilişkin açıklaması oldukça ciddi. Şirket, bu güvenlik açığının sadece kağıt üzerinde kalmadığını, iOS 26 öncesi sürümlerdeki saldırılarda aktif olarak kullanıldığını belirtti. Yani bu teorik bir riskten ibaret değil. Birileri bu açığı kullanarak telefonlara sızmayı başarmış durumda. Peki bu dyld denen şey ne ve neden bu kadar önemli?

Bilmeyenler için dyld, telefon veya bilgisayarınızdaki uygulamaların çalışabilmesi için gerekli kütüphaneleri yükleyen kritik bir sistem bileşenidir. Sistem mimarisinin temelinde yer aldığı için burada bulunacak bir güvenlik açığı saldırganların sisteme derinlemesine ve tam yetkiyle erişim sağlamasına yol açabilir.

Neyse ki Apple, durumu fark eder etmez harekete geçti. Bildiğiniz üzere şirket, geçtiğimiz günlerde mevcut cihazları için yeni bir güncelleme yayınladı. Güvenlik açığından etkilenmemek için iPhone ve iPad kullanıcılarının iOS 26.3 veya iPadOS 26.3'e Mac kullanıcılarının ise macOS Tahoe 26.3 sürümüne geçmesi gerekiyor.

Ayrıca Apple Watch, Apple TV ve Vision Pro için de ilgili güncellemeler mevcut. Bu sürümler yalnızca söz konusu kritik açığı kapatmakla kalmıyor. Aynı zamanda iOS ve iPadOS'ta 40'a yakın, macOS'ta ise 50'den fazla farklı güvenlik sorununu da çözüyor. Eğer daha eski model bir cihaz kullanıyorsanız endişelenmeyin.

Apple bu cihazlar için de ayrı yamalar yayınladı. Eski cihazlarınızda güvenliği sağlamak için iOS 18.7.5, macOS Sequoia 15.7.4 veya macOS Sonoma 14.8.4 sürümlerine geçiş yapabilirsiniz. Özetle, elinizde iPhone, iPad ya da Mac varsa, güncellemeyi ertelemeyin. Özellikle de insanların kişisel bilgilerinize erişmek isteyeceği kadar önemli biriyseniz.