Caviar'dan Sevgililer Günü'ne Özel Altın ve Elmas Kaplamalı 940 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Max

Lüks telefon tasarımlarıyla bilinen Caviar markası, Sevgililer Günü'ne özel "Garden of Eden" (Cennet Bahçesi) adlı yeni koleksiyonunu tanıttı. iPhone 17 Pro ve Pro Max'i temel alan koleksiyon, aşk ve sadakatin geleneksel sembollerinden ilham alan tasarımlara sahip üç farklı modelden oluşuyor. Her modelden sadece 14 adet üretilecek olan koleksiyonun fiyatı 10 bin dolardan, yani vergiler hariç 450 bin TL'den başlıyor ve 940 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Caviar, Sevgililer Günü'ne Özel Yeni iPhone Tasarımlarını Duyurdu

Caviar'ın iPhone 17 koleksiyonu Charming Lotus (Büyüleyici Nilüfer), Goldfish (Japon Balığı) ve Wings of Love (Aşkın Kanatları) olmak üzere üç farklı tasarımdan oluşuyor. Şirket, söz konusu telefonlarda 24 ayar altın, elmas ve safir gibi değerli mücevherler kullanıyor. Belirtmekte fayda var ki Caviar'ın iPhone 17 Pro Max'ini bildiğimiz iPhone'lardan ayıran tek şey tasarımı. Telefon, fonksiyonel olarak herhangi bir farka sahip değil. Bunu çok pahalı bir iPhone kılıfı gibi de düşünebilirsiniz. Tek fark bu kılıf çıkarılamıyor.

Charming Lotus (Büyüleyici Nilüfer)

Hint, Çin ve Antik Mısır kültürlerinde önemli bir yere sahip olan nilüfer çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan model, Hint geleneğinde ruhsal arınma ve iç berraklığı simgeliyor. Altın unsurlar ve çiçek motiflerinden etkilenen detaylı mine işçiliği barındıran bu tasarım, koleksiyonun en pahalı modeli olarak öne çıkıyor ve fiyatı 19 bin 630 dolardan başlıyor. Bu da Türk Lirası ile 850 bin TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu vergiler dahil olmayan satış fiyatı.

Goldfish (Japon Balığı)

Dairesel hareket halinde düzenlenmiş iki altın balık figürü içeren tasarım, Budist sembolizminde partnerler arasındaki birlik ve uyumu temsil ediyor. Safirlerle süslenmiş altın kaplama heykelsi unsurlar barındıran modelin fiyatı 10 bin 490 dolar yani yaklaşık 450 bin TL.

Wings of Love (Aşkın Kanatları)

Uçuş halindeki kırlangıç kuşlarını temsil eden bu tasarımda, Avrupa ve Asya kültürlerinde uzun süredir sadakat ve güvenli dönüş sembolü olan kırlangıç motifi kullanılıyor. Mesafeler ötesindeki bağlılık fikrini vurgulayan model 10 bin 340 dolardan satışa sunuluyor.

Eğer siz de Caviar'ın yeni telefonlarıyla ilgileniyorsanız Caviar.Global adresine göz atabilirsiniz. Apple ve Samsung başta olmak üzere pek çok farklı markanın ürünlerinin premium versiyonlarına sahip olabilirsiniz. Eğer Sevgililer Günü koleksiyonu ile ilgileniyorsanız iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri arasında tercih yapabilirsiniz.

Ayrıca farklı depolama seçenekleri arasında da tercih yapabilirsiniz. Elbette ki bir telefona 850 bin TL ödedikten sonra depolama sorunu yaşamak istemezsiniz. Bu nedenle en yüksek seçeneği almak mantıklı olabilir.