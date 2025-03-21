Yaptığıyla Söylediği Nedense Farklı: Apple, AI Yüzünden Dava Yedi

ABD'de Apple'a toplu bir dava açıldı. Sebebi ise Apple Intelligence ismiyle anılan yapay zeka özelliklerinin, Apple'ın reklamlarında gösterdiği kadar kapsamlı çalışmıyor oluşu. Şirket, yanıltıcı reklamcılık, dolandırıcılık ve sözleşme ihlali ile suçlanıyor.

Dava dilekçesinde Apple'ın, tüketicileri iPhone 16'yı almaya teşvik etmek için Apple Intelligence özelliklerini bir devrim olarak tanıttığı ancak gerçekte bu özelliklerin büyük çoğunluğunun hala geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Neler Söyleniyordu, Aslı Ne?

Şirketin pazarlama kampanyasında, Siri'nin mesajlardan ve e-postalardan bir arkadaşın önerdiği podcast'i bulabileceği, uçuş bilgilerini canlı takip ederek varış süresi tahmini yapabileceği ve Apple ile üçüncü taraf uygulamalar arasında yüzlerce yeni işlem gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Ancak davadaki iddialar bunun tam tersini vurguluyor: Özellikler şu anda yok ve belki de hiçbir zaman var olmayacaklar.

Davayı açan Peter Landsheft ve diğer tüketiciler, Apple'ın iPhone 16 serisini bu yapay zeka özellikleriyle pazarladığını ancak bu özelliklerin ya hiç var olmadığını ya da en iyi ihtimalle çok gecikeceğini iddia ediyor. Ayrıca Apple'ın tüm bunları biliyor olmasına rağmen lansmanı gerçekleştirdiği de davada altı koyu kalemle çizilmiş bir detay.

Apple henüz davayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Şu anda hem dolandırıldığına inanan tüketiciler hem de dava edenler tarafından büyük bir baskı altında olduğundan, her zamanki gibi bu davayı da sessizce çözmeye çalışması muhtemel.

"Tüketicilere Paralarını Geri Verin"

Davacılar, yanlış yönlendirme sonucu Apple ürünleri satın alan müşterilere geri ödeme yapılmasını istedi. İlaveten Apple Intelligence hakkındaki "yanıltıcı" reklamları da bir an evvel durdurulmasını istiyorlar. Davada ayrıca bir talepleri oldu: Apple'ın "kötü niyetli ve aldatıcı" olarak nitelendirdikleri davranışlarından ötürü ceza almasını istiyorlar.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 güncellemeleriyle birlikte Apple Intelligence'ı duyurmuştu ama yeni AI özellikleri, özellikle Siri'nin daha akıllı hale geleceği vaadi, büyük beklenti yaratmasına rağmen halen hayata geçirilmedi. İşin kötüsü, Apple'ın mühendisleri bile söz konusu projeden umudunu kesti.