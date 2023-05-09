Apple, iPhone 16 ile Ekranları Daha da Büyütmeyi Planlıyor

Apple'ın iPhone 15 Pro modellerinin daha ince çerçevelerle benzer bir ekran boyutunu koruması bekleniyor ancak yeni bir söylenti iPhone 16 Pro serisi için daha da büyük ekranların yolda olduğunu gösteriyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sırasıyla 6,1 inç ve 6,3 inç ekrana sahip. Yeni bir sızıntı, Apple'ın 2024 yılında iPhone ekranlarına bir inçin onda birinden daha fazlasını ekleyebileceğini öne sürüyor.

iPhone 16 Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

Ekran Tedarik Zinciri Analisti Ross Young'dan gelen belirsiz bir tweet, iPhone 16 sızıntılarını paylaşmaya başlamanın zamanının geldiğini gösterir nitelikte. Ross Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in 6,2 inç ve 6,8 inç ekrana sahip olacağını söyledi.

Bu ekran boyutundaki küçük bir değişikliğe işaret ediyor olabilir ancak iPhone'un genel hacmine ve ağırlığına katkıda bulunacak. Eğer bu yeni ekran boyutları Pro modellere özelse, Apple'ın standart iPhone ile Pro model iPhone'u özellikleri ve fiziksel boyutlarıyla daha da ayırdığını görmüş olacağız.

Young'ın attığı bir başka tweet ise artan ekran boyutlarının en-boy oranının artması anlamına geleceğini söylüyor. Çerçeveler küçüldükçe ve ekran boyutları büyüdükçe, genel form faktörünün ve bununla birlikte yazılımın da değişmesi gerekecek.

iPhone 16 serisinin Eylül 2024'te tanıtılması bekleniyor.