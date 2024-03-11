Apple Elektrikli Otomobili İptal Edilmeseydi Nasıl Görünecekti? Tasarımı Paylaşıldı!

Mark Gurman, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın üzerinde çalıştığı araba hakkında yeni bilgiler aktarmıştı. Bir takım zorluklar ve anlaşmazlıklar birlikte otomobil sektöründeki dinamik nedeniyle Apple Car projesi iptal edilmişti.

Yıllardır gündemdeki konulardan biri olan Apple Car projesinin iptal olduğunu duyuran Mark Gurman, yeni haberiyle aracı yine gündeme taşıdı. Apple, eğer projeye devam etseydi aracın nasıl görüneceğine yönelik bir prototip yayınlandı.

Apple'ın Elektrik Otomobili Nasıl Görünecekti?

Apple'ın otomobili için çalışan ekibin büyük bir çoğunluğunun şirketin farklı departmanlarına çekilmesi ve farklı işlere öncelik verilmesi projenin gerçek anlamda iptal olmasına yol açtı. Şimdi de eğer Apple Car, iptal edilmeseydi görüntüsünün ve tasarımının nasıl olacağı gündeme geldi.

Mark Gurman'a göre otomobil, Canoo elektrikli minibüsüne benzeyen bir tasarıma sahipti. Tasarım konusunda net bir son aşamaya gelinmemiş olsa da şirketin kompakt bir "van" geliştrirdiği söylendi. Aynı zamanda ön ve arka kısmının çizim aşamasında tamamen aynı göründüğü söylendi.

Gurman'ın aktardığına göre aracın tavan kısmı da tamamen camdan oluşacaktı. İç mekan birkaç kez değişse de daha minimal bir iç dizayn düşünülmüş. Tabii şu an proje iptal olduğu için bu yönde yeni bir çalışma bulunmuyor.