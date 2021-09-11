Apple-Epic Games Davasında Kritik Karar Açıklandı!

Apple-Epic Games davası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri bölge mahkemesi yargıcı, Epic Games'in lehine bir karar verdi. Alınan karara göre Apple, geliştiricilerin kendi alternatif ödeme yöntemlerini sunmasına izin verecek.

Oyun Şirketi, Apple-Epic Games Davasında Zafer Elde Etti

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, geçtiğimiz yıl Apple firmasının geliştiricilerden yüzde 30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkmıştı ve popüler battle royale oyunu Fortnite'a kendi ödeme sistemini entegre etmişti.

Oyun şirketinin kendi ödeme yöntemini Fortnite'a entegre etmesinin üzerine Apple ve Google, Epic Games'in krualları ihlal ettiğini belirterek popüler battle royale yapımını oyun mağazalarından kaldırmıştı. İki şriket arasındaki gerginlik bu adım ile birlikte başlamıştı.

Epic, Fortnite'ın oyun mağazalarından kaldırılması üzerine Amerika Birleşik Devletleri merekzli teknoloji devi Apple'a dava açmıştı. Oldukça uzun bir süredir devam eden davada önemli bir karar alındı. Epic Games, alınan karar ile beraber büyük bir zafer elde etti.

Amerika Birleşik Devletleri bölge mahkemesi tarafından alınan karara göre Apple, geliştiricilerin kendi alternatif ödeme yöntemlerini sunmasına izin verecek. Böylece App Store'da yalnızca Apple firmasına ait uygulama içi satın alma sistemi yer almayacak. Bunun yanı sıra geliştiriciler, kendi ödeme yöntemlerini ekleyebilecek.

Ücretsiz Epic Games Oyunlarını Kaçırmayın

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, iki adet video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bu haftanın ücretsiz oyunları Sheltered ve Nioh: The Complete Edition oldu. Kampanya 16 Eylül saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Unicube tarafından geliştirilen Sheltered, 15 Mart 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Strateji ve rol yapma oyunu ögelerine sahip olan yapımda, nükleer bir facia sonrasında terk edilmiş bir sığınaktaki aile üyelerini korumaya çalışıyoruz.

Hayatta kalma temasına sahip olan Sheltered'da hem sığınağı güvenli hale getirmemiz hem de hayatta kalabilmek için yeterli kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Yayıncılığını Team17'nin yayıncılığnıı üstlendiği yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Nioh: The Complete Edition'da aksiyon dolu bir maceraya çıkıyoruz. Oldukça başarılı grafiklere sahip olan video oyununda kontrolcü desteği yer alıyor. Ayrıca oyun 4K Ultra HD desteği sunuyor.