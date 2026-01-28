Eski iPhone Sahiplerine Müjdeydi Ancak...

Geçtiğimiz günlerde Apple aralarında 13 yıllık modellerinde yer aldığı iPhone'lar için özel bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte eski iPhone kullanıcıları oldukça sevinmişti ancak sevinçleri yarım kaldı. Zira yeni güncellemelerde büyük sorunlar yer alıyor. İşte detaylar...

Eski iPhone'lar İçin Yayınlanan Güncelleme Durduruldu! Peki Neden?

Apple’ın çok eski iPhone modelleri için yayımladığı iOS güncellemeleri ilk bakışta kullanıcıları sevindirmişti. Hatta 13 yıllık iPhone 5s gibi modellerin bile güncelleme alması Apple’ın uzun yazılım desteğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Ancak arka plandaki teknik detaylar ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar bu sevincin kısa sürmesine neden oldu. Zira ortaya çıkan sorunlar cihazların kullanılamamasına sebebiyet vermeye başladı.

Apple bir kaç gün önce yayınladığı iOS 12.5.8 ve iOS 15.8.6 güncellemeleri ile birlikte eski iPhone modellerindeki güvenlik açıklarını gidermeyi planlamıştı. Zira bahsi geçen cihazlar artık Apple'ın yazılım desteğini bitireceği demode cihazlardı. Bu son güncelleme ile birlikte Apple üzerindeki sorumluluğu tamamen bitirmiş olacaktı.

Ancak yapılan güncellemelerin ardından cihazların ağlara bağlanma ve acil arama yapma özelliklerinin devredışı kaldığını bildirdi. Bu sebeple Apple güncellemenin dağıtımını durdurma kararı aldı.

Yapılan güncellemeden etkilenen cihazların listesi ise şu şekilde:

iPhone SE (1. nesil) ve SE (2. nesil)

iPhone 5s

Phone 6 ve iPhone 6 Plus

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...