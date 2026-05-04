Instagram'dan Can Sıkıcı Özellik! Videonuz Kolayca Kopyalanabilecek

Instagram, geçtiğimiz hafta büyük algoritma güncellemesini duyurdu. Bu algoritma tamamen özgün içeriklerin ön plana çıkarıldığı, başkalarının videolarını yeniden paylaşan hesapların daha az öne çıkmasını sağlayan bir güncelleme olarak nitelendirildi. Ne var ki şirketin bu yenilikleri duyurduktan kısa bir süre sonra güncellemenin tam aksi bir amacı yansıtan özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram Hangi Özelliği Test Ediyor?

Ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, Reels videolarında yer alan yazıları değiştirmenize imkân tanıyan bir özellik geliştirmeye başladı. Platformun yardım merkezinde paylaşılan ve belirli bir sürenin ardından silinen bilgilendirmeye göre bu özellik sayesinde videonun içeriği aynı kalacak ancak üzerindeki yazıyı istediğiniz herhangi bir sözle değiştirebileceksiniz.

Instagram'ın Yeni Özelliği ile Videolar Özgün Sayılacak mı?

Instagram'ın son algoritma güncellemesini inceleyenler açısından epey kafa karıştırıcı bir özellik gibi görünüyor. Öyle ki Instagram, geçen hafta derleme hesapları yani başkalarının içeriğini yeniden paylaşarak öne çıkan sayfaları cezalandıran yeni politikasını devreye alacağını açıklamıştı. Yeni algoritmaya göre başka bir kullanıcının içeriğini yeniden paylaşmak isteyen bir kullanıcının o içerik üzerinde kayda değer bir değişiklik yapması gerekiyor.

Bu değişiklik sadece videonun üzerine olayı anlatan bir yazı yazmaktan ibaret değil. Videonun bir kenarına kendinizi koyup tepki vermek ya da onu daha kapsamlı bir içeriğin parçası olarak kullanmak gibi değişiklikler uygulamak gerekiyor. Yani içeriğin olduğu gibi kullanılması değil, onu çok daha özgün bir içerik için değerlendirilmesi isteniyor.

Eğer bir hesap sürekli olarak başkalarına ait videoları hiçbir düzenleme olmadan paylaşıyorsa bu durumda sayfa keşfet ve ana sayfanın önerilerinden tamamen çıkarılacak. Ceza uygulanan hesap, 1 ay gibi epey uzun bir süre boyunca özgün içerik paylaşmaya devam ederse öneri algoritmasına yeniden dahil edilebilecek.

Platform, bir videonun özgün olup olmadığını belirlemek için gelişmiş algoritmasını kullanıyor. Önceki açıklamalardan anlaşılacağı üzere videonun yazısını değiştirmek, o videonun özgün sayılabilmesi için yeterli değil fakat Instagram, buna rağmen yazı değiştirme özelliği üzerinde çalışıyor. Doğal olarak bu da içerik oluşturucularında ciddi bir kafa karışıklığına neden oluyor. Bu soru işaretlerinin ortadan kalkması için özelliğin kullanıma sunulmasını beklemek gerekecek.

Instagram'ın Yazı Değiştirme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Instagram'ın yazı değiştirme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Bu özellik, kısa bir süre önce yardım merkezinde görüldü ve daha sonra yeniden kaldırıldı. Bu durum, Instagram'ın özelliği henüz test ettiği anlamına geliyor. Şirket eğer bu özelliği gerçekten kullanıma sunmaya karar verirse genel kullanıcı kitlesinin erişimine açılması birkaç ayı bulabilir. Önce ABD gibi belirli ülkelerde daha geniş çaplı denenecek, daha sonra Türkiye dâhil tüm ülkelerde erişime açılacaktır.

Editörün Yorumu

Instagram'ın yeni algoritmasının bu özellik ile epey kafa karıştırıcı hâle geleceği kanaatindeyim. Şirket, bir yandan içerik üretilerine özgün olmalarını söylerken diğer yandan da insanlara başkalarının videolarını kolay şekilde kopyalama ve özgünleştirme imkânı sunuyor. Şahsen böyle bir özelliğin sunulması durumunda platformda birbirinin aynısı içeriklerin sayısının oldukça artacağını düşünüyorum. O yüzden bu özelliğin kullanıma açılmasını istediğim söylenemez.