Baktığınızda "Bu Gerçekten iPhone Mu?" Diye Soracağınız Tasarım Geliyor

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinin tasarımında büyük çaplı bir değişiklik yapma niyetine girdi. Daha önce de bazı teknolojileri ve tasarımları test eden şirket, çok uzun süre test gerçekleştirmesine rağmen yeniliklerini birkaç yıl sonra piyasaya sunuyordu. Şimdi ise Face ID ve ekran altı kamera teknolojilerinin kullanılacağı yepyeni bir düzen için tarih 2027 olarak gösteriliyor.

3 Yıl İçinde Devrim Yapılacak

Gelen bilgilere göre 2027'de raflarda göreceğimiz iPhone modellerinde büyük lensli bir kamera adası tasarımı olacak.

iPhone'un 20. yaşını kutlayacağı zamanlarda piyasaya sürülmesi beklenen tam ekranlı iPhone'da ne çentik ne de bir boşluk olacak ve böylece kullanıcılara ekranın içindeymiş gibi hissettiren üç boyutlu bir deneyim sunacak.

Fotoğrafta bahsedilen sızıntılar:

2025 — Arkada yatay matrix lens dizaynı

2026 — Önde tam ekran (Face ID ekranın altında)

2027 — Kasada tam değişiklik (Face ID ve kamera ekranın altında)

iPhone Kamerası Ekran Altında Gömülü Olacak

Bugüne kadar görülen en kılçıksız iPhone modeli bu test sürecindekiler olacak. Şu an ekranda görebileceğiniz her türlü detay, kamera da dahil, hepsi ekranın altına gömülecek. Ancak Apple'ın bu sistemi nasıl başarılı bir şekilde entegre edeceği bilinmiyor. Daha önce başka şirketler de böyle bir dizaynı denedi ancak görüntü kalitesinde çok ciddi kayıplar meydana gelince projeyi rafa kaldırdılar.

Tüm bileşenlerin ekran altında kalması demek; parmak izi okuma veya yüz tanıma sistemlerinin de gömülmesi anlamına geliyor. Gerekli bileşenler için ekstra bir dizayn ve üstün mühendislik gerekiyor. Diğer şirketler zaten bunu başaramadığı için vazgeçtiler.

Apple'ın nasıl bir yol izleyerek engelleri aşacağı şimdilik bilinmiyor. Şayet başarırlarsa iPhone modellerinin bütün görünümü değişecek.