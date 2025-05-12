Hız, Aksiyon ve Brad Pitt: Apple'ın Formula 1 Filminden Yeni Fragman Geldi!

Son dönemde özellikle Apple TV Plus üzerinden dizi ve film yatırımlarını hızlandıran Apple, yapımcılığını üstlendiği yeni Formula 1 filmiyle sinema dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Dev bir bütçe ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yayınlanan ilk fragmanıyla şimdiden büyük ilgi topladı.

Top Gun: Maverick ile büyük başarı yakalayan Joseph Kosinski’nin yönettiği yeni Formula 1 filmi “F1”, 27 Haziran’da vizyona girecek. Başrolde Brad Pitt’in yer aldığı ve Formula 1 organizasyonunun doğrudan desteklediği yapım, 300 milyon dolarlık dev bütçesiyle dikkat çekiyor.

Yeni Formula 1 Filminin Hikayesi

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı filmde, usta bir F1 pilotunu canlandıran Pitt, emeklilik sonrası son kez pistlere dönüyor. Karakteri Sonny Hayes, hem bir yarış efsanesi olarak kendini bir kez daha ispatlamaya çalışıyor hem de takım arkadaşına rehberlik ediyor. Hayes'in takımındaki genç pilotu ise Damson Idris canlandırıyor.

Bu yıldızların yanı sıra kadrosunda Javier Bardem, Kerry Condon ve Tobias Menzies gibi önemli isimlerin de yer aldığı filmin, gerçek F1 araçlarının kokpitine yerleştirilen kameralarla çekildiği belirtiliyor. Kosinski’nin bu yöntemiyle izleyicilere, tıpkı Top Gun’da olduğu gibi, benzersiz bir aksiyon deneyimi yaşatması bekleniyor. Yarış tutkusunun, rekabetin ve mentorluk ilişkilerinin iç içe geçtiği “F1”, bu yazın en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.

İşte merakla beklenen F1 filminin yeni fragmanı:

Peki siz yeni Formula 1 fimli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...