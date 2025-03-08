Apple Hayranlarını Üzecek Erteleme Kararı

WWDC 2024'te tanıtılan Apple Intelligence ile Siri'nin, kullanıcının kişisel bağlamını anlayıp ekranındaki verilere göre doğrudan işlem yapabilmesi bekleniyordu. Apple, bu özelliklerin bir yıl içinde kullanıma sunulacağını söylemişti. Ancak işler yolunda gitmemiş olacak ki, şirket şimdi daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Şirketin sözcüsü Jacqueline Roy, Daring Fireball'a yaptığı açıklamada bu gelişmiş özelliklerin planlanandan daha geç geleceğini duyurdu.

Şirket İçi Sıkıntılar Devam Ediyor

Yavaşlama söz konusu olduysa da bu Siri'de hiçbir değişiklik yapılmadığı anlamına gelmiyor elbet.

Jacqueline Roy'un açıklamasına göre Apple, son altı ayda Siri'yi daha konuşkan hale getirdi, ChatGPT entegrasyonu ekledi ve yazılı komut özelliğini getirdi. Ancak kişiselleştirilmiş Siri için aynı hızda ilerlenemedi.

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple içinde yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle sürecin uzadığına vurgu yapıyor. Söylediğine göre bazı mühendisler bu özelliklerin tamamen iptal edilmesi veya sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekebileceğini düşünüyor.

Craig Federighi ve diğer üst düzey yöneticiler, Siri'nin yeni yeteneklerini test etti ama sonuçlar beklendiği gibi değildi. Asistan, vaat ettikleri gibi çalışmadı.

Geliştirilmiş Siri Asistan Ne Zaman Gelecek?

Şimdilik kesin bir tarih yok. Apple, bu yıl içinde özellikleri sunmayı planladığını söylüyor ama hangi özelliklerin geleceği veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği belirsiz.

Tüm bu şartlar altında gerçek anlamda modern, konuşkan bir Siri'nin ancak iOS 20 ile gelebileceği konuşuluyor.